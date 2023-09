Ruski tenisač Daniil Medvedev plasirao se u polufinale US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini, nakon što je u četvrtfinalu svladao sunarodnjaka Andreja Rubljova 6-4, 6-3, 6-4.

Premda je rezultatski Medvedev naizgled lako dobio ovaj meč, bila je to u većini susreta ravnopravna borba u kojoj je Rubljov u svakom od setova imao startnu prednost koju je potom gubio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se plasirao u novo polufinale nekog Grand Slam turnira, treći tenisač svijeta i osvajač US Opena iz 2021. godine bijesan je na organizatore u New Yorku. Naime, on im zamjera što se mečevi u kasnoj fazi turnira, kada ih nema toliko puno i dalje igraju po danu kada je jako vruće i vlažno (na njegovom meču s Rubljevom je bilo 38 stupnjeva) umjesto da se igraju u nekim od kasnijih termina kada vrijeme nije toliki problem.

Poseban problem za Rusa predstavlja što mu je ovo bio drugi meč zaredom u dnevnom terminu, a na njemu je doslovno sve pokušao kako bi se ohladio - skidao je majice na pauzama, omatao ručnike s ledom oko glave, ali ništa mu nije pomagalo. Ljut na organizatore, usred meča im je poručio gledajući u kameru: "Jedan igrač će umrijeti. I onda ćete vidjeti..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu dobili smo i posljednjeg polufinalista, prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza, koji će se za mjesto u finalu turnira kojeg je prošle godine osvojio boriti upravo protiv Medvedeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi polufinalni par čine Novak Đoković i američka 20-godišnja senzacija Ben Shelton.

Fantastične borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.