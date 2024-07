Donna Vekić je po prvi put u karijeri izborila četvrtfinale Wimbledona! Hrvatska tenisačica je nakon napete borbe svladala Španjolku Paulu Badosu s 6-2, 1-6, 6-4.

Meč je u tri navrata bio prekinut zbog kiše, ali 28-godišnju Osječanku to nije omelo u naumu da porazi nekadašnju drugu tenisačicu svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vekić (WTA - 37.) i Badosa (WTA - 93.) su dvoboj na terenu 2 započele nekoliko minuta poslije 14 sati po srednjoeuropskom vremenu, a završile ga pet i pol sati poslije.

Svaka je tenisačica bila nadmoćna u jednom od prva dva seta. Tako je nakon 28 minuta igre Vekić imala 5-2, 30-0 prije prvog kišnog prekida, a Badosa je prijed drugog prekida vodila 5-1 u drugom setu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I treća runda dvoboja je bila sličnog trajanja, a završila je vodstvom Vekić 4-3 bez prednosti 'breaka' u odlučujućem setu.

Kad su se posljednji put vratile na teren, nakon 45-minutne stanke, Španjolka je odigrala sjajan servis-gem, zabila dva asa i lakoćom izjednačila na 4-4. Vekić se malo pomučila, ali je uspjela doći do prednosti 5-4.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osječanka je odigrala dva sjajna poena na otvaranju desetog gema i došla do 0-30. Badosa je odgovorila nizom od tri poena, ali nije uspjela završiti gem. Kod izjednačenja je loše reagirala na duboku loptu Vekić i promašila bekend za prvu meč-loptu hrvatske tenisačice. Ponovno je Španjolka pogodila prvi servis, ali je Vekić ostala u poenu i dočekala Badosin posljednji promašaj za tešku i veliku pobjedu, kojom je po prvi put došla do četvrtfinala u Wimbledonu, a ukupno treći put na Grand Slam turnirima (Australian Open 2023., US Open 2019.).

Badosa je ostala na čekanju na svoje prvo četvrtfinale u All England Clubu. Ovo joj je bio treći poraz u osmini finala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vekić će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz dvoboja Novozelanđanke Lulu Sun (WTA - 123.) i Britanke Emme Raducanu (WTA - 135.).