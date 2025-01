Donna pokazala mentalnu snagu: Nakon zaostatka u prvom setu osigurala plasman među 32 najbolje

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 19.) izborila je plasman u treće kolo Australian Opena u Melbourneu, gdje je u srijedu u dvoboju drugog kola svladala Britanku Harriet Dart (WTA - 112.) s 4-6, 6-0, 6-2 za 125 minuta.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i prva pobjeda 28-godišnje Osječanke, koja je od vršnjakinje Dart poražena 2022. na travnatoj podlozi u Nottinghamu.

Donnina sljedeća suparnica je 20-godišnja Ruskinja Diana Šnajder (WTA - 13.) koja je u drugom kolu bila bolja od hrvatske Australke Ajle Tomljanović (WTA - 114.) sa 6-4, 7-5. Taj će meč biti na rasporedu u petak.

Vekić je loše ušla u meč protiv tenisačice koja je u glavni ždrijeb ušla kao "sretna gubitnica" iz kvalifikacija i u prvom kolu spasila dvije meč-lopte protiv Vrbovčanke Jane Fett. Donna je u prvom gemu izgubila servis bez osvojenog poena, a u trećem je dopustila još jedan 'break' suparnici koja je nakon 12 minuta igre povela 3-0. Donna je uspjela vratiti jedan 'break' zaostatka u sljedećem gemu, ali za više od toga nije dobila priliku. U devetom gemu je na servisu spasila jednu set-loptu Britanke, ali je već u sljedećem Dart bez izgubljenog poena došla do prvog seta za 50 minuta igre.

Aktualna olimpijska doprvakinja je u drugom setu zaigrala puno bolje. Smanjila je broj neiznuđenih pogrešaka za gotovo dvije trećine (6 u odnosu na 17 u prvom setu). Ključnim se pokazao treći gem, kad je Osječanka pri vodstvu 2-0, spasila dvije prilike za 'break' (15-40) do kojih je došla pobjednica nad Janom Fett u prvom kolu.

S četiri uzastopna poena Vekić je povela s 3-0, da bi nakon toga produžila niz osvojenih gemova na još četiri, ostavivši suparnicu na nuli u drugoj dionici meča te osvojivši prvi gem u odlučujućem setu.

Dart je prekinula taj niz i osvojila sljedeća dva gema, došavši do 'breaka' u gemu u kojem joj je Donna pomogla s nekoliko uzastopnih neiznuđenih pogrešaka. No, najbolja hrvatska tenisačica nije dopustila da ju to izbaci iz takta. Odmah je vratila izgubljeno, a potom u dugačkom petom gemu spasila 'break'-loptu i opet došla do vodstva. Osječanka je novim 'breakom', do kojeg je došla uz veliku pomoć Dart, utrla put prema trećem kolu.

Ipak, posao još nije bio dovršen. Kod Donninog vodstva 4-2, Britanka je opet imala priliku za 'break', koju je Vekić spasila riskantnim drugim servisom. To je bio početak kraja dvoboja, odnosno niza od sedam poena, kojim je najbolja hrvatska tenisačica u svom 13. nastupu na Australian Openu po četvrti put došla najmanje do trećeg kola.

Do pobjede je došla nakon dva sata i pet minuta borbe, uz 28 'winnera', devet više od suparnice, te 15 neiznuđenih pogrešaka manje od Dart, koja ih je napravila 43, od toga 29 nakon prvog seta. Vekić je nakon 17 pogrešaka u prvom setu do kraja meča napravila još samo 12 i nošena glasnom podrškom hrvatskih navijača preokretom došla među 32 tenisačice koje će nastaviti borbu za prvi Grand Slam trofej u 2025.

Bio je ovo osmi Donnin nastup u 2. kolu Australian Opena u kojem je po četvrti put izašla kao pobjednica. To joj je zadnji put uspjelo 2023., kad je plasmanom u četvrtfinale ostvarila svoj najbolji rezultat u Melbourne Parku. Zaustavila ju je kasnija pobjednica turnira, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka.

U meču za plasman u osminu finala Donna će za suparnicu imati Ruskinju Dianu Šnajder, 13. na pojedinačnoj WTA ljestvici, koja je u svom trećem dolasku u Melbourne plasmanom u treće kolo već ostvarila svoj najbolji rezultat na Australian Openu. U međusobnim dvobojima Šnajder vodi 1-0, a svladala je Donnu u prošlogodišnjem finalu turnira na travi u njemačkom Bad Homburgu.

Pobjednica tog dvoboja će za plasman u četvrtfinale igrati protiv bolje iz meča 33-godišnje Ruskinje Anastasje Pavljučenkove i 36-godišnje Njemice Laure Siegemund.