Hrvatski tenisač Dino Prižmić imao je premijeru na Grand Slamu nakon što je prošao tri kola kvalifikacija. Odmah ga je u prvom kolu dočekala najveća pozornica na Rod Laver Areni i dvoboj s Novakom Đokovićem.

Splićanin nije znao kako proći kroz tunel kao prvi i uopće u kojem smjeru se iz svlačionice ide do terena, Novak mu je to simpatično pokazao. Nasmijao je stručnog komentatora Nicka Kyrgiosa, a vrlo brzo mu je Dino pokazao da mu nije do šale, pa je Kyrgios na Twitteru spomenuo veliku predstavu Prižmića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije se u prvom setu Dino baš snašao, zvao je medicinski time-out, izgubio prvi set 6:2, a kasnije kada je opustio ruku u drugom setu pokazao je zube i osvojio set nakon tie-breaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom setu je Prižmić igrao jako borbeno i nije izgubio servis, iskoristio je nekoliko pogrešaka Srbina i našao se u prilici da ima četiri set lopte i uzme set, a to je napravio u posljednjoj prilici i pobijedio 7:5 u 13. igri drugog seta. Kapa do poda, Dino!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od 2007. godine, Novak Đoković odigrao je 51 set u prvom kolu Australian Open, samo je jedan izgubio, sve do sada.

Protiv Struffa 2020. i sada protiv Prižmića.

Početkom trećeg seta uzeo je Đoković servis Hrvatu, ali Dino je s tri gema zaredom vratio prednost. Uzeo je Đokoviću servis nakon gema koji je trajao čak 17 minuta i pokazao zavidnu mentalnu snagu. U sljedećem je gemu Novak vratio break iz treće break prilike. U iduća tri gema Đoković je podignuo nivo svoje igre i uzeo set protiv hrvatske senzacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U četvrtom setu je furiozno krenuo Đoković i poveo 4:0, ali Prižmić se nije predao i vratio je jedan break prednosti. Đoković je osvojio svoja dva servis gema zaredom i slavio nakon točno četiri sata igre, a Dino je spasio čak šest meč lopti, ali sedmu nije mogao.

Nakon meča je Đoković izjavio kako će Prižmić napraviti velike stvari i da je zaslužio svaki aplauz publike. Đoković nikada nije igrao vremenski duži meč u prvom kolu Grand Slama. U prvom kolu je igrao protiv Gaela Monfilsa 2005. godine u prvom kolu US Opena u trajanju tri sata i 57 minuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaka čast i njemu i njegovoj obitelji, želim jednog dana biti u njegovom kutu, nadam se da će me pozvati, jer ćemo ovog dečka gledati dugo u budućnosti. Dosta sam se mučio u ovom meču, ali to je sve Prižmićeva zasluga. Imao je odgovor na sve, fizički je izrazito moćan i dobro se prilagođava na promjenu uvjeta. Vjerujem da ću biti bolji u sljedećem meču", rekao je Đoković.

Nažalost, koliko god je Prižmić sa svojim tenisom probudio Hrvatsku, Borna Ćorić je ispao od Francisa Tiaofea (3:6, 6:7, 6:2, 3:6) i više nemamo predstavnika u muškoj pojedinačnoj konkurenciji Australian Openu. Borna Gojo je turnir otkazao, a Marin Čilić ispao od Mađara Maroszana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO