EMOTIVNI 'NOLE' / Đoković se vratio u Beograd, dočekale ga tisuće navijača: 'Puno srpskih trobojki, puno djece i mladih. Puno mi je srce....'

Srpski tenisač Novak Đoković vratio se u Beograd iz Engleske nakon osvajanja Wimbledona. Novak je osvojio svoj 21. Grand Slam naslov i primaknuo se Španjolcu Rafaelu Nadalu koji ima 22 titule. Tisuće navijača dočekale su Đokovića ispred Starog dvora i Gradske skupštine, a on je održao govor s balkona. "Ovo su definitivno najljepši trenuci u mom životu, kada imam blagoslov sporta kojim se bavim i koji toliko volim, u kojem sam uspio postići veliki uspjeh i kada to postižem, mogu se vratiti i slaviti s našim narodom. Hvala vam, divni ste. Puno srpskih trobojki, puno djece, mladih. To me zauvijek ispunjava, puno mi je srce. Ovakvi trenuci su vrijedni življenja, rada, igranja tenisa. Trofeji su prolazni , ali ovi trenuci u kojima zajedno dijelimo uspjehe ja ću zauvijek nositi u srcu", rekao je Đoković.