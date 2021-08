Prvi tenisač svijeta Novak Đoković objavio je u utorak da neće nastupiti na teniskom ATP turniru iz Masters serije u Cincinnatiju koji je na rasporedu od 14. do 22. kolovoza.

"Dragi navijači uzet ću si vremena za odmor od duge sezone koja traje od Australije do Tokija", napisao je na Twitteru. "Žao mi je što nisam spreman za Cinncinati. Fokusirat ću se na pripremu za US Open i cdružit ću se s obitelji. Veselim se tome da se vidimo u New Yorku".

Đoković je u Tokiju zaustavljen u polufinalu, pobijedio ga je osvajač zlatne medalje Nijemac Alexander Zverev. Ove je sezone Đoković osvojio Australian Open, Roland Garros i Wimbledon.