Đoković: 'Mi Srbi smo nebeski narod, volimo pomagati, imamo suosjećanje...'

Novak Đoković govorio je u emisiji "Večer s Ivanom Ivanovićem" o Srbima i istaknuo da su oni "nebeski narod" te da dokaz toga leži u "muci kroz koju srpski narod prolazi u ovim teškim vremenima".

"Mi smo nebeski narod. Mogu govoriti kao Srbin, mogu pričati kompetentno o sportu, ali ovako da kažem na osobnoj osnovi. Dugo sam u inozemstvu, želim da djeca idu u školu ovdje, da osjete što znači Srbija, jer je to njihova zemlja. Nisu se rodili ovdje, ali im stalno to pričam. Rekao sam da smo nebeski narod. Ljudi ovdje malo gube vjeru da smo nebeski narod i s razlogom je tako. Stanje i ovdje i u svijetu nije najbolje, mnogo ljudi ima egzistencijalnih problema jer drugo onda nije važno. Gledaš da osiguraš kruh za obitelj", rekao je Novak na početku i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo narod koji voli pomagati, koji ima suosjećanje. U moru nenormalnih aktivnosti i borbe da čovjek postigne sve, to se gubi. Postoji samo sebičnost. To je ono što primjećujem, događa se promjena u svijesti ljudi, da je važno sve što se događa oko nas. To je je svijet koji se stvara za našu djecu."

Đoković, trenutno nastupa za srpsku Davis Cup reprezentaciji i na ATP-ovoj ljestvici je četvrti igrač svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa