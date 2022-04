SMOTALA GA JE OKO MALOG PRSTA / Nick Kyrgios zbog ove opasne brinete vraća se na Roland Garros nakon 5 godina

Australska teniska zvijezda Nick Kyrgios je potvrdila da će nastupiti na French Openu sljedeće godine, a fanovi se za to moraju zahvaliti njegovoj novoj djevojci. Australac bi se prvi put nakon 2017. trebao natjecati na pariškoj zemlji, kako bi ispunio želje svoje nove djevojke Costeene Hatzi, prenosi Daily Star. Seksi blogerica želi posjetiti glavni grad Francuske, a Kyrgios je odlučio to objaviti godinu dana unaprijed. “Sljedeće godine idem u Pariz. Najavljujem to sada, idem na French Open", rekao je Kyrgios teniskom novinaru i voditelju Blairu Henleyu. “Nisam ga igrao četiri godine pa ću se vratiti sljedeće godine. Moja djevojka želi vidjeti Pariz. Mislim, igrat ću i French Open.” Imajući to na umu, a do ovogodišnjeg izdanja turnira još je mjesec dana, velika teniska zvijezda je upitana zašto neće nastupiti 2022. godine. “Već smo odlučili otići kući i imati vrijeme za nas. Samo radimo na tome", odgovorio je. Ovaj 26-godišnjak uživao je u jednom od svojih najboljih početaka sezone, počevši od osvajanja naslova na Australian Opena u parovima zajedno sa sunarodnjakom Thanasijem Kokkinakisom. Plasirao se u četvrtfinale Indian Wellsa, prije nego što je izgubio od Talijana Jannicka Sinnera u četvrtom kolu Miami Opena. Međutim, tijekom oba turnira Kyrgiosovu naelektriziranu igru ​​donekle su zasjenili njegovi česti ispadi koji su sinonim za njegove mečeve. Dok je bio na Floridi, imao je brojne žestoke rasprave sa sucem Carlosom Bernardesom i glasno kritizirao suđenje tijekom natjecanja. Također se požalio na brzinu terena u prvom setu koji je izgubio nakon što je dobio poen u tie-breaku. Stvari su odatle eskalirale jer je potom bio u klupi u uvodnom gemu drugog seta jer je razbio svoj reket. Nakon što je meč došao do kraja, Brazilca je nazvao "apsolutnim klaunom" i odbio se rukovati sa službenom osobom prije nego što je napustio teren. Prije toga je vikao: "Riješi se svakog osoblja, sviju i počni ispočetka. Ja ću voditi teniski meč ako treba. Mogao bih raditi sto puta bolji posao u tome od tebe, svih vas." Saga je završila na način da je Nick Kyrgios kažnjen s više od 19,00 funti jer je zamalo udario dječaka s lopticom kada je bacio svoj reket na Indian Wells. No, unatoč svom posljednjem napadu bijesa, neće se suočiti sa zabranom nastupa na ATP turnirima. Kyrgios je dobio četiri novčane kazne jer je proglašen krivim za verbalno zlostavljanje, zvučnu opscenost i dvije točke za nesportsko ponašanje, što je iznosilo 26.500 funti. Svjetski broj 94 natjecat će se ovog tjedna u Houstonu, a u utorak navečer počinje svoju kampanju protiv Mackenzie McDonald.