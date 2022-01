Novak Đoković glavna je tema svih svjetskih medija, što pisanih, što radijskih i televizijskih. Logično, situacija se najviše prati u rodnoj mu Srbiji te Australiji gdje se Nole trenutno nalazi.

Najbolji tenisač na svijetu priprema se za nastup na Australian Openu kojeg će pokušati osvojiti po deseti put, pa tako doći do svojeg, rekordnog, 21. Grand Slam turnira.

No, njegov nastup na teniskim terenima bio je u sjeni skandala u kojem su glavne uloge imali Novak Đoković i australska vlada. Zbog toga je pet dana proveo u imigracijskom hotelu te nije bio u mogućnosti trenirati.

Iako nije cijepljen, Đoković je dobio izuzeće na temelju čega se zaputio u Australiju, ali tamo ga je dočekao hladan tuš. Viza mu je oduzeta te mu je prijetila deportacija, ali je na kraju pobijedio u pravnoj borbi.

Noletu je vraćena viza, a država je platila sve sudske troškove. Iako je trenutno na slobodi, još uvijek se čeka odluka ministra imigracije u Australiji, Alexa Hawkea, koji može oduzeti vizu prvom reketu svijeta.

Nisu se suzdržavali

S obzirom da se o Đokoviću piše naveliko, svatko je razvio svoje mišljenje, pa tako i voditelji australskog Channela 7. Naime, oni su za vrijeme jedne pauze u studiju pričali o Đokoviću, a njihovo mišljenje snimile su kamere te je snimka plasirana u javnost.

"Đoković je obični lažljivi, podmukli šupak! Kad pogledaš, u cijelu situaciju svi su nesretno upleteni. Kako je mogao ići uokolo kada je znao da je pozitivan", počeli su australski voditelji pa nastavili:

"Kao, nije išao u Španjolsku…Ma na kraju će mu to sve proći i on će se izvući. Što smo mi točno postigli kad smo ga stavili u imigracijski kamp? Što je s osobama koje su bile u avionu u kojem se on nalazio, što s onom tenisačicom koja je izbačena?'

U tom trenutku snimka je prekinuta, a pitanje je hoće li voditelji odgovarati za svoje riječi.