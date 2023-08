Najbolji talijanski tenisač Jannik Sinner (ATP - 8.) u nedjelju je u Torontu osvojio svoj prvi naslov na turnirima Masters 1000 serije pobijedivši u finalu Australca Alexa de Minaura (ATP - 18.) sa 6-4, 6-1 za 89 minuta.

Prošlogodišnjem osvajaču umaškog Croatia Opena ovo je bilo treće finale na Mastersima i pokazalo se sretnim, nakon što su ga u finalima Miamija pobjeđivali Danjil Medvjedev ove godine i Poljak Hubert Hurkacz 2021.

Bilo je to ukupno 11. finale za Sinnera na ATP Touru, a osvojio je svoj osmi naslov, drugi u ovoj sezoni nakon trijumfa u Montpellieru.

Alex de Minaur je došao do svog 14. finala, prvog na turnirima Masters serije, ali je ostao na sedam naslova. U najvećem pojedinačnom meču svoje karijere, kao da je ostao bez snage, nakon što je na putu do finala pobijedio osmog nositelja, Amerikanca Taylora Fritza, i trećeg tenisača svijeta Danjila Medvjedeva. U finalu je osvojio manje od 50% poena nakon svog prvog servisa, što ga je odvelo u poraz.

Sinner će s novih 1000 bodova napredovati za dva mjesta i stići do šeste pozicije, što mu je najbolji renking u karijeri. I Alex de Minaur će popraviti svoj najbolji renking. Do sada je to bilo 15. mjesto, a od ponedjeljka će biti 12.

