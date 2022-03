Bivši španjolski tenisač Àlex Corretja dao je opširan intervju za tamošnji Jotdown u kojem je govorio i o Novaku Đokoviću. Nekadašnji svjetski broj 2. (1999.) divi se najboljem srpskom tenisaču. Novinar je detaljno porazgovarao s čovjekom koji je vodio bitke i s Peteom Samprasom, najboljim tenisačem njegovog doba. Inače, Àlex Corretja je 2005. odigrao svoj posljednji meč u Estorilu protiv Feliciana Lópeza, tada nadolazeće mlade teniske zvijezde...

Nole pokazao karakter

"Idemo na trenutak na Đokovića, zar u njemu nema nečeg tragičnog? Ta odlučnost da, na neki način budeš voljen i onda pritom napraviš sve moguće nespretnosti.", upitao je novinar bivšeg teniskog asa...

"Da vidimo, pojavljuje se u vrijeme kada su Federer i Nadal reference. I svima nam trebaju reference. Trebamo nešto, trebali smo tada nešto poput rivalstva Lendla protiv McEnroea ili Everta protiv Navratilove ili Graf protiv Sabatini, a brutalni kontrast igre između jednog i drugog izazvao je tu privlačnost kod navijača. Federerova elegancija i lakoća, njegovo tehničko savršenstvo… protiv Nadalove moći i predanosti, koji nikada ne odustaje, koji uvijek ustraje, koji daje svoj život za pobjedu u tom meču. Federer i Nadal bit će zauvijek zajedno u povijesti. Mislim da je Đoković dugi niz godina osjećao da je dobar kao Federer i Nadal, malo je poskliznuo i kada ga je sustigao, vidio je da ljudi i dalje vole Federera i Nadala, ali da im se on ne sviđa njega toliko. I, na neki način, to ga je frustriralo jer, iskreno, za mene je Đoković jako dobra osoba. On je netko tko uvijek pokušava surađivati, tko puno pomaže, tko je jako ljudski… i to ga je zaboljelo".

'Mislim da je Novak sad iznad toga svega'

Je li to još uvijek tako?

"Ne, mislim da je već iznad toga. Bez da sam bio prijatelj s Đokovićem ili ga predobro poznavao, mislim da je već okrenuo stranicu. Na primjer, sada s cjepivima, on donosi odluku i smatra da to mora učiniti na ovaj način. U finalu US Opena prošle godine, kada zaostaje za Medvedevom 6-4, 6-4, 5-2, ljudi su shvatili da je apsorbirao sav pritisak toliko mjeseci da bude prvi. u lovu na 21. Grand Slam naslov, osvajanju Grand Slama iste godine… i u toj promjeni strana ljudi počnu skandirati - 'Novak, Novak'. To ga je slomilo, to ga se dojmilo. Zapravo, počeo je plakati, jer je u životnoj filozofiji pronalaženja sebe, u harmoniji sa samim sobom i vidi da ga ne razumiju, to ga čini očajnim", rekao je Àlex Corretja i nastavio:

"Mislim da je danas, uz sve što mu se dogodilo posljednjih godina, jači nego ikad. Duboko mu se divim jer govori ono što osjeća i tako se ponaša. Ne govori samo da bi ga ljudi voljeli i to mu je na čast. Možete se složiti s njim ili ne, ali ga ne možete kritizirati, jer je dosljedan svojim principima. On poštuje to što sam se ja cijepio, ali je iz nekog razloga odučio da on to ne radi, da se ne cijepi", ističe Španjolac i naglašava:

"Ne znam, ja cijenim Đokovića. Novak je puno pametniji nego što ljudi misle. Postoji jedna stvar kod njega koja je nevjerojatna a koja, po mom mišljenju, neće biti dostignuta još jako, jako dugo... Više od 361 tjedan proveo je, naime, kao svjetski broj 1 i ovaj rekord je prošao potpuno nezapaženo. To je nepravedno, jer da je ovaj rekord držao Nadal ili Federer, stalno bi se isticalo kako je to nedostižno, nevjerojatno... Đokovića, s druge strane, ne uzdižu zbog toga ", kaže Àlex Corretja.

'Ne poštuju ga jer izaziva mnogo kontroverzi'

Objasnio je i zašto Novak ne dobiva poštovanje koje je zaslužio:

"Ne poštuju ga jer izaziva mnogo kontroverzi i dosta ljudi se ne slaže sa njegovim načinom života. To nije u redu. Ako želite cijeniti njegov sportski rad, morate cijeniti njegove rezultate. Nebitno je da li vam se on sviđa ili ne", zaključio je Corretja.

Za spomenuti kako je Àlex Corretja debitirao na ATP-u 1992., malo prije Olimpijskih igara u Barceloni, protiv Sergia Casala.