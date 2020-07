TEK DRUGI ŠPANJOLAC U POVIJESTI POSTAO NAJBOLJI GOLFER SVIJETA: Jon Rahm stigao do povijesnog uspjeha

Španjolac Jon Rahm je pobjedom na “Memorial Tournamentu” održanom prošloga vikenda na terenima Muirfield Village Golf Cluba u Ohiju preuzeo prvo mjesto na službenoj ljestvici najboljih golfera svijeta preskočivši Roryja McIlroya iz Sjeverne Irske na toj poziciji.

Rahm je tako postao tek drugi Španjolac u povijesti na vrh ljestvice najboljih golfera svijeta, prije njega to je uspjelo tek Severinu Ballesterosu.

