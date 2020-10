SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU VOZIT ĆE SE U HRVATSKOJ SLJEDEĆE GODINE: FIA potvrdila veliku vijest

Vijeće Svjetske automobilističke federacije (FIA) potvrdilo je u petak da je Croatia Rally uvršten u kalendar Svjetskog prvenstva u rallyju (WRC) za 2021. godinu, a Hrvatska će jedno od najatraktivnijih sportskih događaja na svijetu ugostiti od 22. do 25. travnja 2021. godine.

Iz Hrvatsko auto i karting saveza su potvrdili da će start i cilj utrke bit će u Zagrebu, a vozit će se po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Klubovi nositelji organizacije Croatia Rallya su D.T. iz Poreča i Cro Dakar Team iz Zagreba, uz podršku Hrvatskog auto i karting saveza. Koliko su te utrke atraktivne najbolje ilustrira brojka od 836 milijuna gledatelja koji su prošle godine pratili WRC utrke.

