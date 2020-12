STUTTGART RAZBIO BORUSSIJU: Mladi hrvatski reprezentativac asistirao u velikoj pobjedi u Dortmundu

Nogometaši Stuttgarta s uvjerljivih su 5-1 (1-1) kao gosti svladali Borussiju Dortmund u najvećem iznenađenju na subotnjim utakmicama 11. kola njemačkog prvenstva, a mladi hrvatski reprezentativac Borna Sosa bio je asistent za treći pogodak.

KRASAN GOL BIVŠEG DINAMOVCA U BUNDELIGI: Olmo je majstorski zabio za Leipzig, ovaj pogodak vrijedi pogledati nekoliko puta

Kongoanski napadač Silas Wamangituka je doveo Stuttgart u vodstvo s bijele točke u 26. minuti. Borussia je izjednačila u 39. minuti preko Amerikanca Reyne. No, u drugom poluvremenu su gosti postigli još tri pogotka. U 53. minuti je ponovno Wamangituka bio strijelac za 2-1. Na 3-1 je povisio Forster u 60. minuti na dodavanje Sose, a za 4-1 je u 64. minuti strijelac bio Francuz Coulibaly. Konačnih 5-1 postavio je Gonzalez u prvoj minuti sučevog dodatka.

FT: Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart

Dortmund have picked up just one point in two Bundesliga games since they lost Haaland to injury 🙃 pic.twitter.com/3ZAkkR37uf

— ESPN FC (@ESPNFC) December 12, 2020