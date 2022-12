Argentnski nogometaši ušli su u četvrtfinale Svjetskog prvenstva pobijedivši u Al Rayyanu Australiju s 2-1 (1-0), te će u četvrtfinalu igrati s Nizozemskom.

U Australiji ima puno nogometaša koji potječu s ovih prostora, a jedan od njih je njihov reprezentativac srpskog podrijetla Miloš Degenek, defenzivac Columbus Crewa.

Za razliku od Australaca, koji su bili hit Mundijala, Srbija je ispala je jedno od najvećih razočaranja: "Puno mi je žao što je ispala Srbija, ali svakako mora podići glavu. Igrače nitko ne smije kritizirati, nego treba stati uz njih."

'To je naše'

Ovako je nekada komentirao Oluju:

"Mrzim rat. Rođen sam u Hrvatskoj 1994. godine u vrijeme rata za neovisnost. Bio je to težak period za moju obitelj. Imao sam 18 mjeseci kada sam morao napustiti naš grad Knin. Bio sam na traktoru s majkom i ocem devet dana dok smo bježali prema Srbiji" , rekao je jednom prilikom pa poručio:

"Oluja je velika tragedija. To nije ni oluja, to je protjerivanje ljudi iz domova, otimanje imovine. Ne sjećam se jer sam bio mali, ali se moji sjećaju svega i žive tako s tim. Znam iz priča roditelja, bake i djeda da smo devet dana išli traktorom. Zauvijek će ostati veliki žal i tuga za tim što smo sve ostavili dolje. Ali, to je bilo i uvijek će biti naše. Naše kuće, mjesto gdje smo se rodili i postali ljudi".