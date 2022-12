Hrvatska je osvojila broncu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Mnogi su bili skeptični pred sam početak prvenstva, ipak se dosta veterana oprostilo od Rusije i tu su bili 'neki novi klinci'. Ali, pokazali su da i oni mogu nositi Hrvatsku u narednim godinama.

Ipak, glavni akter reprezentacije i dalje je kapetan Luka Modrić, koji je Vatrene vodio do novog uspjeha. I s 37 godina na leđima odradio je prvenstvo na najvišem nivou, odigravši svaku utakmicu za Hrvatsku.

Protiv Maroka je u obje utakmice odradio svih 90 minuta, kao i protiv Belgije i Brazila, dok je protiv Kanade izašao u 86., protiv Japana u 99. i protiv Argentine u 81. minuti susreta.

Društvo odabranih

Njegove predstave, kao i uspjeh Hrvatske, odjeknuo je svijetom, pa je tako 90 MIN, globalna nogometna medijska i tehnološka kompanija fokusirana na digitalnu generaciju, odao veliku počast hrvatskom kapetanu.

Naime, oni su ažurirali svoj popis 50 najboljih nogometaša u povijesti, gdje se Modrić našao na 29. mjestu. Hrvatski kapetan se našao ispred Xavija, Inieste, Kake, Stoičkova, Mbappéa i mnogih drugih velikana.

Cijelu listu pogledajte OVDJE.

"Čovjek koji je napravio nemoguće u 2018. godini: U eri Cristiana i Messija, on je osvojio Zlatnu loptu. Bilo je potpuno zasluženo da desetljeće dominacije dvojice najboljih individualaca prekine upravo Luka. Na vrhuncu moći on je Hrvatsku, kojoj nitko nije davao šanse, vodio do finala SP-a 2018. godine, do trećeg mjesta 2022., a Real do milijardu (okej, pet) naslova u Ligi prvaka", piše 90MIN o njemu.

Na prvom mjestu našao se Lionel Messi, prate ga Diego Maradona i Pele, a mogli biste se iznenaditi kada vidite gdje se našao Cristiano...