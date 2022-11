NADMOĆNIJI SUPARNIK / Veličanstveni Vatreni oduševili nogometni svijet: 'Ne bih se želio naći s Hrvatima u nokaut fazi SP-a, pokazali su pobjednički mentalitet na svjetskoj razini'

Velika hrvatska pobjeda jučer na SP-u protiv Kanade u skupini F, prva na turniru za 4 boda nakon dva odigrana susreta i prvu poziciju, glasno je i jasno odjeknula u nogometnom svijetu. Nema tko ne hvali Vatrene za prezentaciju protiv ipak nedorasle Kanade. Warren Barton, nekadašnji trener Newcastlea, kazao je u emisiji "World Cup Now" kako je vezni red Hrvatske poseban. Barton je to opisao na svoj način. "Kada taj trio u sredini terena krene, suparnicima ih je jako teško pratiti. Ne igraju oni nešto posebno brzo, ali odjednom vi uvidite da su oni postaju brzi i okomiti, nogometaši koji jurišaju na vas, oni koji vam se odlučno približavaju. Oni su žilavi i opasni, a sve znaju s loptom." Jimmy Conrad, bivši američki reprezentativac, bio je jedan od ukupno 4 sukomentatora koja su se u World Cup Now emisiji divila Hrvatskoj. "Protiv Kanade su hrvatski nogometaši pronašli inspiraciju koji nisu imali protiv Maroka u prvoj utakmici, kad su bili malo ipak preoprezni. Ne bih se želio suočiti s ovom hrvatskom momčadi kad počnu nokaut runde. Ne bih bio ni u koži Belgije sigurno 1. prosinca". DaMarcus Beasley, nekadašnja zvijezda Man Cityja, nadodala je kako je trio hrvatskog veznog reda, srce momčadi Hrvatske nevjerojatan. "Marcelo Brozović, Mateo Kovačić i Luka Modrić izdominirali su vezni red Kanade u potpunosti", naglasio je Beasley. Sacha Kljestan, bivši američki reprezentativac, za kraj je kazao: "Odajem priznanje Hrvatskoj, jer se nisu nimalo uplašili kad su primili gol, niti su se smijali Kanađanima i likovali. Samo su nastavili dalje igrati i zabijati, te su tako pokazali pobjednički mentalitet i fokus koji su vrhunski, na svjetskoj razini sasvim sigurno".