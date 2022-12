Nastupom u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Kataru hrvatska nogometna reprezentacija zaradila je devet milijuna dolara.

Nakon što je prošla prvu fazu natjecanja, na račun HNS-a je sjelo još 13 milijuna dolara.

A prođu li naši reprezentativci stepenicu više, mogli bi zaraditi pravo bogatstvo jer je Fifa odlučila uplatiti ukupno milijardu dolara nacionalnim savezima i klubovima kao nagrade za plasman na SP i kao dio kompenzacije za sudjelovanje igrača na Mundijalu.

Osmijeh od milijun dolara

Tako će prvacima svijeta pripasti 42 milijuna dolara.

Reprezentacija koja dogura do finala zaradit će 30 milijuna, treća ekipa svijeta kući će s 27, a četvrta s 25 milijuna dolara. Također, zaradit će i oni od petog do osmog mjesta i to 17 milijuna dolara uz bonuse za pripreme i grupnu fazu.

Osim što Hrvatska prije svega igra za ponos, neće odbiti dodatna četiri milijuna dolara u slučaju pobjede.