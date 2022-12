Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u utorak s 0-3 (0-2) od Argentine u polufinalu SP-a u Lusailu, a Hrvatska Gaučosima nije mogla ozbiljnije zaprijetiti cijelu utakmicu.

Dalićeva postavka igre je bila jasna, izašli smo u istom sastavu kao i protiv Brazila. Kroz ovih mjesec dana Vatreni su pokazali svoju mentalnu snagu, ali jučer nisu mogli napraviti preokret kao mnogo puta do sada jer je iste mentalne snage nedostajalo.

U samom startu utakmice Hrvatska je parirala Argentini, ali se osjetila nervoza naših pojedinaca pri rezultatu 0-0. Nakon upitnog penala, Vatreni se nisu vratili jer su bili emocionalno iscrpljeni utakmicom protiv Brazila i Japana, a drugi gol je došao jako brzo.

Simbolika zamjena

Nakon što je Argentina s velikom razlikom otišla na predah, Zlatko Dalić je otvorio karte i tražio gol ulaskom Nikole Vlašića i Mislava Oršića, te naposljetku i Brune Petkovića.

U tim trenucima je bilo zanimljivo vidjeti otvorenu Hrvatsku u sustavu 4-2-4, na što je trener Lionel Scaloni ubacio Lisandra Martineza, te se branio u sustavu 5-3-2 što je ubilo utakmicu. Ni s toliko napadača nismo mogli iz otvorene igre doći do prilike, a kada smo Messiju ponudili prostor, on je to iskoristio i kod rezultata 3-0 je došao kraj svim našim nadanjima.

Simbolično je što je Marko Livaja ušao u igru pred kraj i zaigrao s Brunom Petkovićem u vrhu napada jer će nakon Mundijala sljedećih pola godine usporedbe njih dvojice, kao i do sada, biti glavni predmet hrvatskih sportskih medija. Tko ima bolji penal, koji se više trudi u obrani, tko je bolji u igri glavom, i tako u nedogled.

Uživajmo dok možemo

Zato uživajmo još nekoliko dana koliko ovo sve i traje, dok se ne vratimo u našu realnost. Vatreni su pokazali da su jedna od najboljih turnirskih momčadi u povijesti svjetskih prvenstava, te će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti naša reakcija na terenu u subotu u borbi za broncu.

Turnirska momčad poput Hrvatske bi se trebala moći vratiti i nakon ovakvog poraza, jer je pokazala da je mentalno snažna, iako je baš to jučer nedostajalo da se utakmica ne prelomi upitnim penalom.

Uživajmo dok možemo i u zadnjoj bitki ove generacije, jer u sljedećem ciklusu koji kreće već u ožujku tko zna u kakvom ćemo biti sastavu i hoće li u njemu biti ovoliko karakternih igrača, naših heroja.