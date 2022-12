Zagreb danas dočekuje hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja se sa Svjetskog prvenstva u Kataru vraća s brončanom medaljom. Proslava kreće oko 17 sati, a središnje slavlje održat će se na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Sve možete pratiti i na portalu Net.hr, a naši reporteri nalazit će se na Trgu i donosit će sve najvažnije informacije.

UŽIVO, Doček Vatrenih u Zagrebu

10.30 - Hrvatska reprezentacija trebala je oko 10 sati krenuti iz hotela prema zračnoj luci iz koje će oko 11:30 po hrvatskom vremenu poletjeti prema Zagrebu.

Slijetanje zrakoplova Vatrenih u zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se u 17 sati i 10 minuta. Vatreni će nakon što avionom slete u zagrebačku zračnu luku krenuti autobusom prema Trgu bana Jelačića.

Do glavnom zagrebačkog trga hrvatska nogometna reprezentacija i stručni stožer kretat će se autobusima trasom do čvora Buzin, potom Ulicom Savezne Republike Njemačke, Avenijom Dubrovnik, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Vukovarskom ulicom, Savskom cestom, a potom Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića.

Reprezentativci će od zračne luke ići u zatvorenom autobusu sve do Savske ceste gdje će prijeći u panoramski autobus.