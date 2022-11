PROGOVORIO ZA RTL / Vatreni otkrio plan za Svjetsko prvenstvo: 'Moramo ići utakmicu po utakmicu, ne gledati daleko i onda možemo stvarno daleko...'

Okupljanjem reprezentacije u Zagrebu za svjetske doprvake i službeno je počela "akcija Katar". Međutim, "Vatreni" se nisu dugo zadržali u glavnom gradu "Lijepe naše", već su u 17 sati iz zračne luke "Franjo Tuđman" odletjeli prema Rijadu gdje će 16. studenoga protiv Saudijske Arabije odraditi posljednji pripremni ogled prije početka SP-a na kojem, podsjetimo hrvatska reprezentacija brani srebro osvojeno 2018. u Rusiji. Na okupljanju reprezentativaca u Zagrebu ekipa RTL televizije porazgovarala je s vratarom reprezentacije i španjolskog Atletico Madrida Ivom Grbićem. "Ovo je poseban trenutak za mene i moju obitelj. To je nešto o čemu sam sanjao i zbog čega se bavim nogometom - biti na velikom natjecanju s Hrvatskom", rekao je Grbić, koji je ove sezone dobio priliku na golu svog Atletica, kada je mijenjao Slovenca Jana Oblaka, i oduševio javnost i trenera Diega Simeonea. "Kad netko tko je na najvećoj mogućoj razini , trener u tako velikom klubu već 10 godina i bivši vrhunski igrač... Kada vas on hvali i kaže takve stvari o vama, to je jako važno za mladog igrača i daje mi puno samopouzdanja", izjavio je Grbić i na kraju progovorio o ambicijama Vatrenih na Svjetskom prvenstvu: "Imamo fantastičnu ekipu s odličnim izbornikom koji nas i kada poletimo spusti na zemlju. Imamo kapetana, Modrića, koji ima toliko iskustva i mislim da smo spremni za sve. Moramo ići utakmicu po utakmicu, ne gledati daleko i onda možemo stvarno daleko i Hrvate je onda stvarno teško zaustaviti."