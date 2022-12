Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela ponoviti uspjeh od prije četiri godine u Rusiji. Nažalost, Argentina je bila uvjerljiva i slavila s 3:0 protiv Vatrenih te će Messi i društvo u finalu igrati protiv Francuza. Naši nogometaši će u subotu od 16 sati igrati za broncu protiv opasnog Maroka.

No, nije brončana medalja jedino za što će se boriti naši nogometaši. Vatreni su u borbi za velika, prestižna priznanja i nagrade u pojedinačnoj konkurenciji. Tako je naš Joško Gvardiol jedan od prvih favorita za osvajanje nagrade u kategoriji najboljeg mladog igrača, dok je Dominik Livaković u igri da bude proglašen najboljim vratarem turnira.

Danas se od 15:15 sati javnosti obraćaju Andrej Kramarić i Joško Gvardiol, koji će pričati o porazu protiv Argentine, ali i o uzvratu s Marokancima.

Uživo: Konferencija za novinare

Joško Gvardiol o suzama nakon utakmice i što mu je rekao Livaja: "Ja i Marko smo jako dobri prijatelji. Mislim, svi se dobro slažemo, atmosfera je odlična. Da nije tako, tko zna kako bi završio ovaj turnir. Pogodilo me jer smo završili taj put. Preostaje nam sad borba za treće mjesto, Marko mi je rekao da je to tek moje prvo prvenstvo, da će ih biti još".

Gvardiol o procesu odrastanja: "Slažem se s vama, to je dio odrastanja. Suze nisu bile radi pogreške, tu su bile neke druge stvari. Mislim da ne postoji igrač koji ne griješi, pogotovo stoperi. To je sastavni dio sporta, siguran sam da će ih biti još, ja pokušavam da ih je što manje, ali bit će ih još."

Gvardiol o ozljedi: "Pa moje stanje je bolje nego što je bilo. Imamo još danas i sutra da poradimo na tome i mislim da ću bit zdrav i da ću bit u sastavu za utakmicu s Marokom".

Andrej Kramarić o utakmici za treće mjesto: "Ovo vaše pitanje, kad se vratim u svoju ranu mladost, sjećam se te utakmice 98'. To se ne zaboravlja, pogotovo ne utakmica za treće mjesto, ta je utakmica donijela ogromno veselje. To je za nas povijesna utakmica i pitanje je kada će se opet ponoviti. Moramo ovakvu priliku iskoristiti, moramo biti svježi u glavi, motivirani... Kad se sjetim 98' kad sam kao klinac skakao po ulici, mislim da možemo to ponoviti za mlađe generacije. Sigurno jedna od najvećih utakmica za Hrvatsku".

Gvardiol o nagradi za najboljeg mladog igrača SP-a: "Iskreno, bilo bi lijepo, ali bilo bi mi draže da se vratimo kući s brončanom medaljom".

Kramarić o novom susretu s Marokom: "Moram biti iskren, mene ne iznenađuje da su došli tako daleko. Poslije prve utakmice osjetili smo o kakvoj se momčadi radi. Tvrdi su, sjajno organizirani, uvijek mogu iznenaditi prema naprijed. Imaju talentirane igrače, oni će dati život za tu medalju, slično kao i mi 1998. Mislim da će biti slična utakmica kao i ona prva. Bit će borbe, neće biti puno prilika, pokazali su da se mogu nositi s najjačim ekipama, ali Francuska je Francuska. Mislim da će biti jako slična utakmica kao i ona prva, bit će pitanje momenta i možda će individualna kvaliteta odlučivati".

Gvardiol o ljubavi navijača i dočeku: "Naravno da nastojim na terenu biti totalno drugačiji tip nego van terena, kad se družimo. Jednostavno, kad dođeš na teren moraš znati pokazati tu dozu drskosti. Bez toga je teško danas uspjeti, napraviti velike stvari. Što se tiče dočeka, imao sam 16 godina 2018. godine... Sve utakmice SP-a sam gledao do finala na moru u Novigradu, a za finale sam se vratio u Zagreb jer su mi počele pripreme. Bio sam na dočeku, takve scene je teško ponoviti. Nadam se da ćemo imati priliku ponoviti nešto slično kao što je to bilo 2018. godine".

Kramarić o utakmici s Marokom, hoće li biti prijateljska utakmica: "Ako pitaš igrače Maroka, je li ovo prijateljska utakmica, ovo će biti utakmica za njihov život. Mislim da je ovo pitanje kontra toga što sam rekao. Oni će se bacati na glavu kao nitko, postat će besmrtni i heroji u svojoj zemlji ako osvoje medalju. I mi ćemo tako igrati, nas osmero iz Rusije je to doživjelo, ali drugi, mladi igrači žele to iskusiti, žele o tome pričati, doživjeti to...Tako da je loše pitanje hoće li to biti prijateljska utakmica".

Gvardiol o Messiju: "Jedno lijepo iskustvo, iako sam već prošle sezone u klubu igrao protiv njega. Totalno je drugačiji kad igra za klub i reprezentaciju. Sigurno mi je drago, iako se radi o porazu. Kad si igrao protiv takvog igrača, barem ću danas, sutra djeci moći pričati da sam čuvao Messija. Nadam se da ćemo idući put pobijediti, barem to."

Kramarić o energiji za Maroko: "Pričali smo prije prvenstva da je prvenstvo tijekom sezone... Ja se osjećam top, nisam umoran, a na neki način mi je čak i žao da završava SP. Šalim se, ovo je reklama za FIFA-u. Pun sam snage i motivacije, nismo psihički i fizički toliko izmoreni. Jasno, nisam odigrao sve minute, ali s moje strane, ja sam spreman za još jedno prvenstvo".

Gvardiol o obrani: "Sigurno je lijepo što smo do sada tkao igrali, no obranu ne čine samo četvorica u obranii golman, to počinje od Kramarića naprijed do nas iza i Livija na golu. Moramo biti kao jedno, braniti se kao jedno. Bude li iskakanja, ne može nikako biti dobro."

Kramarić o osjećaju nakon Rusije: "Prvo što kažete, 2018. i Rusija, prvo što moram reći, prva uspomena je doček. Što smo tad doživjeli, plakali, veselili se s toliko ljudi. To je oslikalo cijelo prvenstvo, to ti ostaje za cijeli život. Nije isto otići kući kao pobjednik ili kao gubitnik. Zato već po treći put kažem, dat ćemo sve od sebe da uzmemo tu medalju. Naravno da ćemo sve učiniti da se vratimo s medaljom. Svi će biti sretni nevezano za to, ali hoćemo se vratiti kao pobjednici. Nadam se da će se ljudi veseliti s nama kad se vratimo. Spremni smo se boriti za to treće mjesto."

Kramarić o Modriću: "Toliko riječi, toliko lijepih riječi o Luki zadnjih desetak godina. Prvo treba reći hvala kapetanu, koliko je on napravio za ovu malu Hrvatsku, ali poznavajući njega, nisam siguran da mu je ovo zadnje SP haha. On će ostati besmrtan za cijeli svijet, a pogotovo za Hrvate. Čast je igrati s njim, učiti od njega. On nogomet na terenu čini što jednostavnijim, što je jako teško."

Gvardiol: "Slažem se s Andrejem. Pričali ste cijelo vrijeme da je ovo Lukino zadnje prvenstvo, a ja sam rekao da bi volio to iskoristiti i ostvariti nešto na ovom SP-u i evo, prilika nam je u subotu i nadam se da ćemo to ostvariti".