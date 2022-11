HRT-ov stručnjak za Svjetsko nogometno prvenstvo, Tomislav Stipić, bivši trener Slaven Belupa, a trenutno trener litavske Aude, s kojom je osvojio kup, komentirao je sastav Vatrenih za sutrašnju utakmicu protiv Kanade u emisiji Qatara.

Hrvat koji je živio u Njemačkoj rekao je svoj izbor: "Stanišić bi igrao desnog beka jer u njemu vidim veliku defenzivnu odgovornost, i zaustavio bi brze napade Kanađana" priča Stipić i nastavlja:

"Taj takozvani najbolji vezni red na svijetu bi malo razbio. Možda je nekad bio najbolji na svijetu, ali ne vjerujem da je trenutno. Točnije, više definitivno nije. Mateo Kovačić je u 85 utakmica za reprezentaciju postigao tri gola. To je jako, jako skromna statistika za veznog igrača", ima i svoju zamjenu:

'Majer je sadašnjost'

"Lovro Majer ima samo 12 utakmica za reprezentaciju i također tri gola. Žao mi je što o njemu pričamo kao budućnosti Hrvatske, jer Majer je njena sadašnjost i ljudi to trebaju vidjeti na djelu. On daje ritam, na malom prostoru može iznuditi, izvesti nešto nepredvidivo. On bi trebao biti desetka, stajati iza napadača."

Hrvatski stručnjak ima i odgovor o tome tko bi trebao biti napadač: "Bruno Petković."