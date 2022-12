U veličanstvenoj utakmici strani mediji mahom ističu kako su se peterostruki svjetski prvaci mučili s Vatrenima, a uz Neymara i Petkovića ističu samo jednog igrača: Domagoja Livakovića.

Još i prije kraja regularnog vremena, engleski mediji su zdušno hvalili hrvatskog golmana.

'Liv and let die'

U svom prijenosu uživo Mirror se poigrao prezimenom našeg 'spasitelja' Livakovića i naslovom filma iz franšice Jamesa Bonda: 'Liv and let die'.

'Brazilci se plaše da bi mogli izgubiti'

Nakon samog kraja utakmice, BBC-ev komentator je istaknuo pokisle Brazilce. "Pogledajte samo jezik tijela. Koja momčad izgleda frustrirano a koja smireno? Brazilci djeluju frustrirano. Gotovo kao da se boje da mogu izgubiti. Hrvati su smireni u ovoj poziciji", napisao je.

Nažalost, odmah početka produžetaka, Brazil je pokazao da se nisu toliko posustali, krenuli s pritiskom koji se nakon dugo muke isplatio zgoditkom Neymara. "Ney to go", bio je naslov Mirrora, dok su drugi jednostavno isticali kako je Neymar "razbio pat poziciju". Ali i to je bilo malo preuranjeno. Petković je izjednačio u zadnjim minuta.

'Hrvatska jednostavno ne zna kad je pobijeđena'

"Brazil je djelovao kao da ide u polufinale zahvaljujući senzacionalnom Neymarovom golu. Ali Hrvatska ne zna kad je pobijeđena i Petković ju je očuvao u utakmici. Ništa manje ni ne zaslužuju nakon doprinosa uvijek uzbudljivim utakmicama", poentira Guardian.

A koliko god su strani mediji hvalili Livakovića zbog skidanja zicera tijekom utakmice, toliko su ga više hvalili nakon senzacije kojim je odveo Hrvatsku u polufinale nakon jedanaesteraca.