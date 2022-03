Kompletirana su skoro pa sva mjesta za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru te nas u petak 1. ttravnja od 18 sati u Dohi čeka ždrijeb skupina. Nogometaši Srbije našli su se nakon poraza od Danske jučer u prijateljskoj utakmici u trećoj jakosnoj skupini, što bi značilo da bi Hrvatska, koja je u drugom jakosnom šeširu, mogla izvući baš Orlove. Što se tiče druge jakosne skupine, ona nije kompletirana, ali je sasvim izvjesno da će Meksiko i SAD u zoni CONCACAF potvrditi drugo i treće mjesto, samim tim i vizu za Mundijal.

Ovako stoje stvari

Postojale su teoretske šanse da Srbija dođe do drugog šešira, ali je to bilo previše komplicirano i nerealno. Za takvo što je Srbiji bila potrebna pobjeda protiv Danske, kao i da Portugal izgubi od Sjeverne Makedonije, da izgube Senegal i Švedska i da se Kostarika plasira na SP direktno iz grupe. To se, naravno, nije dogodilo.

Četvrta jakosna skupina se još popunjava

Također, četvrti šešir je najmanje popunjen. Vizu za Mundijal potvrdili su Kanada, Ekvador, Saudijska Arabija, Gana i Kamerun. Čeka se još pobjednik iz okršaja selekcije Kostarike i boljeg iz dvomeča kvalifikacija u Oceaniji, gdje će igrati Solomonski Otoci i Novi Zeleand, kao i Peru ili pobjednik utakmice Australija - UAE, odnosno Wels protiv boljeg iz susreta Ukrajine ili Škotske.

Za spomenuti kako je danska nogometna reprezentacija pobijedila sinoć na domaćem terenu, u Kopenhagenu Srbiju s 3-0, u prijateljskom ogledu tijekom kojeg je stalne ovacije primao Christian Eriksen.

Danska prebila Srbiju

Sjajni danski nogometaš se na istom mjestu, na Parken stadionu, srušio 12. lipnja prošle godine, na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske. Doživio je srčani udar i prve slike, tada s terena, bile su krajnje kritične.

U međuvremenu se Eriksen uspio oporaviti od svega te se vratio nogometu, a vratio se i na 'kobni' travnjak. Odigrao je 80 minuta protiv Srbije uz stalno skandiranje s tribina, a sve je začinio pogotkom u 57. minuti za konačnih 3-0. Sjajno je Eriksen pucao s vrha šesnaesterca te naciljao suparničku mrežu za potpuno oduševljenje na stadionu. Prethodni su strijelci za uvjerljivo slavlje Danske bili Maehle i Lindstrom.

Ždrijeb za SP

Prva jakosna skupina

Katar

Brazil

Belgija

Francuska

Argentina

Engleska

Španjolska

Portugal

Druga jakosna skupina

Nizozemska

Njemačka

Danska

Švicarska

Hrvatska

Urugvaj

Meksiko*

SAD*

Treća jakosna skupina

Srbija

Senegal

Iran

Japan

Maroko

Južna Koreja

Poljska

Tunis

Četvrta jakosna skupina

Kanada

Kamerun

Ekvador

Saudijska Arabija

Gana

Kostarika - Solomonski Otoci/Novi Zeland*

Peru - Australija/UAE*

Welles - Ukrajina/Škotska