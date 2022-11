U susretu 1. kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija je na stadionu Lusail senzacionalno svladala Argentinu s 2-1 (0-1).

Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret.

A nakon utakmice opet se zakotrljalo pitanje sudačke nadoknade. Nakon prvog poluvremena ona je iznosila pet minuta, ali se nakon 45 minuta drugog igralo dodatnih 14. legendarni Pierluigi Collina već je najavljivao ovakav scenarij početkom godine.

"Danas je prihvaćeno da je dobro kada utakmica ima oko 60 minuta efektivne igre. Mi u Fifi ćemo sucima za Svjetsko prvenstvo sugerirati kako da nadoknade izgubljeno vrijeme, ali za postignute golove. Ako se u jednom poluvremenu daju tri gola, prosječno slavlje traje minutu i pol, odnosno pet minuta slavlja i pet minuta u kojima se ne igra nogomet. Ako želimo biti precizniji, morat ćemo se pripremiti za vremensku nadoknadu i od po devet, deset minuta", rekao je svojevremeno Collina.

Malo efektivne igre

"Ako pogledate statistiku, vidjet ćete da neke momčadi igraju efektivno 52 minute, druge 43 minute, a treće 58 minuta. Ako se sve zbroji tijekom jedne ligaške sezone, razlike postaju velike. Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da navijači i na stadionu i u blizini TV ekrana svojim novcem plaćaju gledanje nogometne utakmice od 90 minuta, ali ponekad vide po 44-45 minuta igre. Pola cijene karte ide na vrijeme neaktivnosti. Većina vremena se troši na izvođenje auta ili gol-aut", analizirao je Collina prije nekoliko mjeseci i najavio promjene:

"Te stvari su jako važne za nogomet, ali osam ili devet minuta izgubljenih za izvođenje auta i još toliko za gol-aut. Zato je prije 30 godina donesena odluka da igrač ne može namjerno nogom vratiti loptu golmanu da je on uzme u ruke. Jer stvarno nema ničeg spektakularnog u lopti u rukama golmana. A i tada se mislilo da ’nogomet više nikad neće biti isti’. A to je pravilo dovelo do toga da je nogomet postao zanimljiviji. I sad ćemo napraviti nešto slično..."

O tom je također progovorio i ovih dana.

"Već se u Rusiji krenulo s preciznijim mjerenjem nadoknade, a rekli smo svima sada da ne budu iznenađeni kad vide četvrtog suca s velikom brojkom za nadoknadu. Bilo to šest, sedam ili osam minuta. Ako želite više vremena u igri, potrebno je više nadoknade. Razmislite malo. Ako smo vidjeli tri gola, a slavlje traje minutu i pol, već smo s time izgubili pet minuta. Želimo biti precizni, a još ako se uključi VAR već se izračuna sve na precizan način."