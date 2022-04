Druga faza prodaje ulaznica za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru započela je u utorak i završit će 28. travnja, priopćili su organizatori.

Dostupne su četiri vrste ulaznica - ulaznice za pojedinu utakmicu u četiri cjenovne kategorije, od kojih je zadnja rezervirana za stanovnike Katara, ulaznice rezervirane za navijače jedne reprezentacije za cijelu grupnu fazu ili za utakmicu druge faze u kojem će vjerojatno sudjelovati njihova momčad, te ulaznice koje omogućuju pristup za četiri utakmice na četiri različita stadiona.

U prosjeku su ulaznice 30 posto skuplje nego na prethodnom Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Koliko koštaju i gdje ih kupiti?

Za gledatelje iz inozemstva, cijene pojedinačnih ulaznica za prvo kolo SP-a kreću se između 250 i 800 katarskih rijala (između 62 i 200 eura) za jednu utakmicu. Za finale je potrebno izbrojati između 2200 i 5850 rijala (550 i 1460 eura).

Cijene ulaznica rezerviranih za stanovnike Katara kreću se od 40 do 750 rijala (od 10 do 190 eura) po utakmici. "Osobe čiji je zahtjev za ulaznicu zadovoljen bit će obaviješteni o ishodu njihovog zahtjeva e-poštom najkasnije do 31. svibnja", stoji u priopćenju FIFA-e.

S obzirom na kratke udaljenosti između osam stadiona koji se nalaze u radijusu od 50 kilometara od središta glavnog grada Dohe, po prvi put će navijači moći zatražiti ulaznice za dvije utakmice koje se igraju istog dana, na startu grupne faze.

Hrvatska će igrati u skupini s Belgijom, Marokom i Kanadom.