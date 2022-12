"Ova utakmica, pa meni je to najljepiš dan u 2022. godini. Ne mogu zaboraviti Rusiju, ali ovo danas što se događa, to je najljepša slika Hrvatske. Ima li nešto ljepše? Veselje nogometaša, navijača", rekao je Anton Samovojska jedva susprezajući suze dok je u studiju HTV-a komentirao spektakularnu hrvatsku pobjedu protiv Brazila.

"Naš nogomet je čudo, mi smo četvrti u svijetu, to je strašno, to je čudo. Pet milijardi ljudi je u dodiru s nogometom, nas ima četiri milijuna. Ovaj rezultat koji su dečki napravili, to je san snova", rekao je.

"Sudac je bio odličan, izvanredan. Nismo imali nijedan ozbiljan incident. Bilo je pogrešaka, ali bio je perfektan, jako je pazio na igrače", dodao je.

'Kao da smo dali dva tri Normabela Brazilcima'

"Oni su i danas dokazali da je to najbolji vezni tercet na svijetu, Kovačić, Brozović - on se odmara kad trči - to je fantazija. Nismo vjerovali u Kovačića, a on igra odlično cijelo vrijeme. Imamo veći posjed od Brazilaca, više dodavanja, pasova od Brazilaca, to je tako teško, ostvariti takve brojke protiv jedne takve momčadi", rekao je Samovojska.

"Mi smo sretni da mi njih imamo, da nas svaki put iznenade. Danas su umrtvili...kao da smo dali dva tri Normabela Brazilcima. Odigrali su takvu uspavanku za Brazil, tako smo ih smirili. Bila je teška utakmica, bilo je strašno teško braniti se. Ponovilo se kao s Japanom. Bez obzira na gol, igrali su, vjerovali su da to mogu okrenuti", rekao je Mario Strahonja.