Za samo nekoliko sati hrvatska nogometna reprezentacija istrčat će na Lusail stadion i boriti se za finale Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Svima je u sjećanje urezana 3:0 pobjeda nad Argentincima u Rusiji, a tada je za reprezentaciju igrao i Ivan Rakitić, koji je i zabio jedan od tih pogodaka.

'Naši znaju što moraju raditi'

Nazvali smo ga kako bismo čuli njegova razmišljanja uoči još jedne povijesne utakmice, ali kaže kako će danas biti jedan posve drugačiji susret.

"To što je bilo prije četiri i pol godine nema više nikakve veze s današnjom utakmicom. To je posve druga argentinska reprezentacija, kao i naša koja se dosta promijenila tako da će biti drugačija utakmica. Uvjeren sam da naši znaju što moraju raditi, da će biti spremni i da će znati kako napasti Argentince", govori nam Rakitić pa dodaje:

"Naravno da je Messi daleko najopasniji igrač, ali to je fantastična reprezentacija. Bitno je da igramo kao što smo igrali do sada - čvrsto, blizu jedan drugome i onda će isto tako biti i Messiju dosta teže."

'Još je puno toga pred nama'

Otkrio nam je i kako Vatreni mogu pobijediti Argentinu.

"Argentinska reprezentacija je solidna, ima puno iskusnih i mladih igrača tako da će biti dosta teško. Trebamo ih napasti, trebamo se nametnuti da budu što više u svojem dijelu terena, to je najbitnije. Trebamo igrati dug napad i dug posjed lopte jer to oni ne vole pa će onda sigurno biti lakše."

Ono što se posebno ističe kod hrvatskih reprezentativaca je borbenost i srce koje ostavljaju na terenu, a s time se slaže i Rakitić.

"Naša borbenost će još jednom biti jako bitna i da budemo čvrsti i hrabri. Mislim da je na neki način naša reprezentacija bez limita, uvijek idemo 200 na sat. Ovo što su do sada napravili je fantastično, a uvjeren sam da je još puno toga pred nama. Neka samo uživaju u tom trenutku. Nadam se našoj pobjedi i uvjeren sam da je to moguće."

'Idemo svi do pobjede i finala'

Otkrio je i čuje li se s reprezentativcima koji su sada u Kataru.

"Čuo sam se nakon skoro svake utakmice s Lukom, Ivanom Perišićem, izbornikom i još nekima. Uvijek im čestitam i kažem da sam, kao i svi ostali, uz njih, da su naš ponos, da nastave tako i da uživaju."

A prođe li Hrvatska u finale tamo je čeka bolja reprezentacija iz ogleda Francuska - Maroko.

"Favoriti su Francuzi, to je sasvim jasno i bit će zanimljiva utakmica. Ali hajmo mi razmišljati o našoj utakmici, a kasnije što bude neka bude. Idemo svi zajedno do te velike pobjede i ako Bog da, do tog finala."