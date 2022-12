Hrvatska je remijem s Belgijom (0:0) izborila osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru, kao drugoplasirana momčad skupine F. U osmini finala igrat će protiv Japana, a kako proživljava tijek natjecanja i što osjeća kad gleda hrvatske utakmice, u razgovoru za FIFA-u otkrio je Ivan Rakitić. Za Hrvatsku je Rakitić igrao do 2007. do 2019. sakupivši 106 nastupa i 15 golova i bio je jedan od najboljih igrača Hrvatske na putu do srebrne medalje na prošlom svjetskom prvenstvu.

"Izgubio sam pet godina života gledajući Hrvatsku protiv Belgije. Puno, puno teže je gledati utakmice nego igrati u njima. Bio sam nervozan. Bio sam u reprezentaciji toliko godina. U kontaktu sam s igračima i trenerima prije i poslije svake utakmice. U srcu sam još uvijek dio toga. Želim im svu sreću i nadam se da mogu daleko dogurati", rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

'Luka razumije nogomet drugačije od ostalih igrača'

Još jednom je naglasio značaj kapetana Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.

"Luka je Luka, tako igra zadnjih 10 godina za reprezentaciju i Real Madrid. On je nevjerojatan igrač, najvažniji igrač za nas i jedan od najboljih igrača na svijetu. Mislim da Luka nogomet razumije drugačije od drugih velikih igrača. Ostali igrači imaju puno koristi od igre s njim, prateći njegov ritam, njegovo kretanje."

'Bit će teško igrati protiv Japana'

Hrvatskoj slijedi utakmica protiv Japana, neočekivanog osvajača skupine u kojoj su bili Španjolska, Njemačka i Kostarika.

"Mislim da su svi bili jako iznenađeni što je Japan osvojio skupinu, a Njemačka ispala. Ali kada ih gledate kako igraju, shvatite zašto se to dogodilo. Imaju puno individualnih i momčadskih kvaliteta. Bit će jako teško igrati protiv njih. Morat ćemo biti 100 posto protiv Japana," zaključio je Rakitić.