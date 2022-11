U susretu 1. kola skupine F Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojoj igra i Hrvatska, Belgija je na stadionu Ahmad Bin Ali svladala Kanadu s 1-0 (1-0).

Kanada je imala 21 udarac prema vratima, no nije postigla zgoditak, mladi i poletni igrači su redali šanse jednu za drugom i impresionirali su na svjetskoj pozornici unatoč porazu.

Nakon utakmice kanadski izbornik John Herdman šokirao je svojom izjavom, u kojoj spominje i Vatrene: "Rekao sam igračima kako pripadamo ovdje i kako ćemo iduće s*bati Hrvatsku. Jednostavno je".

Rio oduševljen

Podigao je mnogo prašine svojom izjavom, ali ruku na srce, Kanađani su usprkos porazu odigrali fantastičnu utakmicu te su oduševili nogometni svijet. Oduševljen je bio i legendarni engleski stoper Rio Ferdinand, koji je imao samo riječi hvale za Kanadu.

"Prekrasno ih je gledati. Sjedio sam i nisam disao dok sam ih gledao. Grozno je što nakon ovakve predstave na kraju izgubili, ali moraju biti sretni onim što su pokazali. Namučili su sjajnu Belgiju i to bi bila potpuno drugačija utakmica da su Kanađani zabili iz penala na početku utakmice. No, moram priznati, vidio sam u očima Daviesa da neće zabiti. Odmah sam to rekao", veli čuveni stoper Manchester Uniteda.

"Budite sigurni da ovoj momčadi motivacija neće biti problem", rekao je Rio, aludirajući na susret Kanade i Hrvatske.