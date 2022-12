Nogometaši Hrvatske su u četvrtfinalu Mundijala pobijedili Brazil nakon jedanaesteraca 4-2 (1-1, 0-0).

Taj poraz zabolio je Neymara, najveću zvijezdu Brazila. Nakon utakmice je poručio:

"Psihički sam uništen. Ovo je svakako bio poraz koji me najviše zabolio, poraz zbog kojeg sam 10 minuta bio paraliziran i odmah nakon non-stop sam plakao. Boljet će još dugo, nažalost. Borili smo se do kraja, za to sam ponosan. Zato sam ponosan na svoje suigrače, trud i predanost nisu nedostajali", napisao je na Instagramu.

'Neymar će se vratiti'

Takve istupe komentirao je Ronaldo Nazario: "Savjetovao bih mu da potraži psihološku pomoć kako bi izdržao ovaj pritisak, koji je krajnje loš za ljudsko biće. Neymar će se vratiti s istom strašću i željom. Ali htio bih naglasiti potrebu da pazimo na mentalno zdravlje naših igrača",govori legenda i nastavlja:

"Vrlo je važno da se pozabavimo ovim pitanjem, posebno kada je u pitanju Svjetsko prvenstvo. Cijeli svijet gleda reprezentaciju Brazila i cijeli svijet je pratio Neymara."