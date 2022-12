Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u četiri najbolje reprezentacije svijeta! Vatreni su ponovno u polufinalu, nakon 98., nakon Rusije i sada ponovno u Kataru.

Vatrenima će u utorak od 20 sati protivnik biti Argentina, što smo saznali u petak navečer, kada su Gauči nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca prošli Nizozemsku u jednom "romantičnom klasiku" Svjetskog prvenstva.

A osim našim nogometaša, apsolutni hit u Kataru je i Ivana Knoll, vjerojatno najpoznatija navijačica naše reprezentacije. Ona je svojim izazovnim izdanjima osvojila svijet te svjetski mediji često pišu o vatrenoj navijačici.

Nije ona jedina navijačica

No, dogodilo se i to da je netko zasjenio prekrasnu Knollicu. Naime, nakon susreta s Brazilom zaustavila ju je TV ekipa koja ju je upitala koga želi vidjeti u polufinalu protiv Hrvatske. Ona je poručila kako bi htjela da je to Argentina jer "ćemo ih lako pobijediti kao i u Rusiji". A onda se pojavio on.

Čovjek koji je stajao pokraj Knollice se ubacio pokraj naše navijačice, prekinuo intervju i uzviknuo: "I ja sam Hrvat!". Malo je reći da je preuzeo show i postao apsolutni hit na društvenim mrežama.

Atraktivna Ivana najavila je da će se skinuti ako Vatreni odu do kraja i postanu prvaci svijeta. Ivana je od strane nekih poznatih britanskih tabloida, poput The Sun-a, čitanog medija, proglašena za najljepšom navijačicom na SP-u, dok su na SPORTbible pomalo zasićeni od njezinog pojavljivanja pa zaključuju: "Možemo zamisliti kako je puno navijača Hrvatske pomalo zasićeno bivšom Miss Hrvatske, nije ona jedina koja ih predstavlja".