Ugledni britanski Guardian svojim čitateljima uoči Svjetskog prvenstva donosi razne bizarnosti i zanimljivosti, a pisao je i o bivšem hrvatskom reprezentativcu Anthonyju Šeriću.

Englezima je bila jako zanimljiva činjenica da je rođeni Australac i nekadašnji igrač Hajduka otišao na tri Svjetska prvenstva, a da na njima nije zaigrao ni minute:

"Šerić, solidni lijevi bek, bio je dio reprezentacije 1998., 2002. i 2006. godine, ali nikad nije ušao u igru. Robert Jarni je bio na vrhuncu forme u Francuskoj i na Dalekom istoku, a Marko Babić je bio starter u sve tri utakmice na prvenstvu u Njemačkoj", stoji u tekstu Guardiana.

'Barić je seljak'

Šerić je poznat i po tome što ga Otto Barić ga nije htio više zvati u reprezentaciju jer je ovaj u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji rekao kako je Barić “seljak kojem su se tresle gaće u razgovoru s engleskim izbornikom Errikssonom“. Dogodilo se to u rujnu 2003. godine, a izjavu je prenijela Slobodna Dalmacija 4. rujna iste godine.

"Radi se o tome da je Šerić u to vrijeme bio i ostao prosječan igrač. No, nije ni važno da li je on bio prosječan ili ne. Radi se, naime, o tome da je Šerić htio da, ne znam, valjda bude važan u novinama. Znate, nikad nisam volio takve igrače. Igrači se moraju dokazivati na terenu. Šerić u to vrijeme ničim nije zaslužio da bi bio važan reprezentativac. Naravno da ga ja nakon toga, ako se uzme u obzir kako se ponio, nisam 'niti čudo niti vidio'. To je pitanje igrača. Ako si netko dozvoli da nešto kaže što nije normalno, onda ga je najbolje prešutjeti i ne čuti za njega. Šerić je danas zaboravljen, a ja nisam", naglasio je Otto Barić za Net.hr prilikom jednog razgovora.

Hrvat iz dijaspore je karijeru završio u Portugalu, a igrao je i za Hajduk, Parmu, Veronu, Bresciju, Lazio, PAO, Bešiktaš i Karabukspor, a za Hrvatsku je od 1998. do 2006. godine skupio 16 nastupa.