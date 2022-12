Branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren napravio je nepotreban incident u mix zoni nakon velike pobjede hrvatske reprezentacije nad Marokom (2-1) i osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Prilikom prolaska kroz mix zonu, Lovren je skupini hrvatskih novinara koji su od njega tražili izjavu, dobacio: "Sad će vam Luka Modrić dati izjavu" i produžio.

Dvoje kolega se u tom trenutku nasmijalo, a kada je branič Zenita čuo taj smijeh vratio se.

"Tko se smije", pitao je. "Kakav je ovo način, vama nije drago zbog ovoga, niste ponosni. Jedni ste od rijetkih koji ste pljuvali po nama od početka i niste vjerovali", ljutio se Lovren.

Glasnogovornik se morao ispričavati

Kolega i kolegica su mu pokušali objasniti kako je pogrešno protumačio njihov smijeh, no Lovren je nastavio:

"Sad se tu podsmjehuješ, smrade jedan", dobacio je.

Prisutni su ga novinari pokušali smiriti, rekavši mu da to nije primjereno ponašanje i da "nema smisla govoriti ovako pred 30 ljudi."

Lovren se potom okrenuo i otišao, a nakon ovog ispada se glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak ispričao novinarima.

Ubrzo je objavljeno i kojeg je novinara Lovren izvrijeđao, riječ je o Frani vilasu, novinaru Slobodne Dalmacije.

"Dejan Lovren pobrinuo se da se malo pokvari fešta zbog novog velikog uspjeha Hrvatske i dobro raspoloženje u taboru reprezentacije i među sedmom silom koja je u Dohi. U mixed zoni stadiona Khalifa International izvrijeđao je nižepotpisanog novinara, ali i jednu kolegicu, zbog toga što smo se u euforiji i dobrom raspoloženju nasmijali kada nije stao dati izjavu. Barem ja, kolegica iz nekog posve drugog, nevezanog razloga", otkrio je Vulas u tekstu u Slobodnoj i opisao incident:

"Ali na pogrešno protumačeni smijeh zbog očito nekih svojih imaginarnih bitki koje već dugo vodi, a čemu smo svjedočili i na ovom Svjetskom prvenstvu, i to i dalje bez nekog uspjeha, izvrijeđao je kolegicu i mene. Između ostalog rekao je da se trebamo sramiti, nazvao me smradom, ali i rekao mi ono što je zaboljelo mnogo više od onog prethodnog: 'Vi se uopće ovome ne radujete!' Tu sam „puka‘” i rekao mu da se samo on ima čega sramiti."