Dani Olmo u velikom intervju za As komentirao je visoku 7:0 pobjedu na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Kostarike. Prvi gol na toj utakmici zabio je upravo Olmo. Upitan je li očekivao tako uvjerljivu pobjedu na otvaranju Mundijala u Kataru, rekao je:

"Očekivali smo pobjedu. Uvijek želimo tri boda, a posebno na otvaranju Svjetskog prvenstva. Ipak, treba ostati miran i tih, sad je na redu Njemačka. Kostarika je dobra momčad, ali nismo joj dopustili da igra svoju igru. Umorili smo ih igrajući na stranu, rano postigli gol i to je otvorilo prostor da ih onda zabijemo još nekoliko", rekao je Olmo.

Veliki ispit protiv Njemačke

"Njemačka će riskirati, mora napraviti sve za pobjedu. Mi pobjedom idemo u osminu finala, a to je cilj. Utakmicu dočekujemo kao veliki ispit na Svjetskom prvenstvu. Ona to i je. Njemačka je sjajna i ima sjajne igrače. Iako je izgubila od Japana, imala je posjed lopte i stvarala je prilike. Ipak, dočekujemo je s optimizmom. Znamo da će htjeti dominirati utakmicom, ali to želimo i mi", najavio je susret protiv najopasnijeg rivala u skupini.

'Modrić je mjerilo'

Odgovorio je i na pitanje o zaljubljenosti u nogomet koju mu je usadio otac i koja mu se momčad na Svjetskom prvenstvu sviđa.

"Da, uživam u gledanju utakmica i njihovom analiziranju. Znam većinu igrača drugih reprezentacija. Nakon Španjolske mi se posebno sviđa Hrvatska. Modrić je za mene igrač koji igra na nekoj drugoj razini. Način na koji on razumije igru i kontrolira loptu… Na njega treba obratiti pažnju. Modrić je mjerilo", rekao je.