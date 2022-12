Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati igra polufinale protiv Argentine. U 32. minuti dosuđen je kazneni udarac za Argentinu. Žuti karton je pritom dobio i Dominik Livaković koji je srušio prilikom izlaska Alvareza.

Messi je potom zabio za 1:0 s bijele točke, a mnogi nisu sigurni je li trebao biti dosuđen penal za Argentinu ili ne. Naše oko sokolovo, Marijo Strahonja, razjasnio je cijelu situaciju.

"Livaković je ovdje, kao vratar, imao sva prava i mogao je ući i postaviti kako se i postavio. Desnom nogom ju je spustio na tlo na vrijeme i on nije srušio igrača. Vratar smije biti u toj putanji. Ako pažljivo pogledate, onda vidite da je Livaković napravio sve što jedan vratar treba napraviti. I to je kriva odluka suca jer tu nije bilo razloga za kazneni udarac. Livaković nije išao na napadača i nije ga namjerno udario. Samo je došlo do sudara", objasnio je Strahonja za HRT.