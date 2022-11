Svjetsko prvenstvo u nogometu, 22., koje je danas utakmicom domaćeg Katara i Ekvadora započela, ima i svoje bizarnosti. Naime, Katar je jedna velika pustinja s izlazom na more, koje se nalazi na obali Perzijskog zaljeva. Stadion Al-Bayt u Al-Khoru, što je nekih 50 km od glavnog grada Dohe, bio je onaj na kojem je bila održana i uvodna svečanost, kao i utakmica.

Izgledalo je sve to glamurozno unutar stadiona, no izvan njega priča je dosta drugačija. Najbolje je to prikazao novinar New York Timesa Tariq Panja. On je objavio kratki video na kojem se jako dobro može vidjeti o kakvoj se pustinji radi. Dakle, oko stadiona su napravljeni prilazi i fan zona za okupljanje, ali sve oko toga je samo pustinja. U blizini, doduše, ima naseljeno mjesto, ali osim toga ništa.

"Nakon 12 godina Svjetsko prvenstvo se otvara ovdje za par sati. Izvanredno je što će se ono održati tu. Ipak, Al Bayt stadion samo je jedna građevina usred kilometara pijeska", napisao je Panja uz svoj video uoči otvorenja.

Za spomenuti kako će na tom stadionu Vatreni u srijedu u 11.00 po našem vremenu igrati svoju prvu utakmicu na turniru protiv Maroka.