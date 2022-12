SP NE PROLAZI BEZ NJE / Najpoznatija navijačica nije htjela gledati kako joj atraktivna Srpkinja sa šajkačom uzima slavu, pa je sve raspametila: 'Mi slavimo pobjedu'

Niti ovaj SP ne prolazi bez nje, a čini se kako imamo i duel dviju ljepotica. Larissa Riquelme (37), zanosna Paragvajka koja koja je bila zvijezda SP-a u Južnoj Africi 2010., opet je u središtu pisanja tabloida. Larissa Riquelme postala je planetarno poznata i popularna zahvaljujući svojim bujnim grudima, kao i fori umetanja svog mobitela u dekolte koji joj je baš na izvol'te. Larissa se pojavila niotkud, a pažnju je privukla svojim atraktivnim izgledom, te karakterističnim nošenjem mobitela u grudima. Što se tiče Svjetskog prvenstva u Kataru, ona navija za Brazil, ali od kuće, ovog puta nije na tribinama, ali to ne znači da nije oduševila 1.800.000 fanova na Instagramu. Navijala je Lari za Brazil svim srcem protiv Srbije... "Slavimo pobjedu", napisala je između ostalog, a onda podijelila i zanimljivu Instagram priču u kojoj je proslavila gol Brazila protiv Švicarske. Larissa Riquelme nije htjela gledati kako joj nepoznata atraktivna Srpkinja sa šajkačom uzima slavu u Kataru, da tu nepoznatu Srpkinju tabloidi proglašavaju najljepšom navijačicom na SP-u i nasljednicom upravo nje, da je tabloidi proglašavaju novom Larissom Riquelme. Inače, prije 12 godina u Južnoj Africi često je Larrisa bila meta kamermana za vrijeme utakmica, a, a kada nije imala ulaznicu za ulazak na tribine, fotoreporteri su je nalazili u fan zonama. Tada je obećala da će se skinuti ako Paragvaj osvoji SP, a iako se njena reprezentacija oprostila od natjecanja u četvrtfinalu, Larissa se ipak fotografirala za Playboy. No, njezina ljepota i atributi donijeli su joj puno toga. Zbog velike popularnosti koju je stekla na Mundijalu poslovne ponude samo su se gomilale. Postala je model, glumica, blogerica, a čak je nastupila i u argentinskoj verziji Plesa sa zvijezdama i stigla do finala. Kao i svaka Južnoamerikanka obožava nogomet, a bila je u vezi s argentinskim nogometašem Jonathanom Fabbrom (2011. - 2019.).