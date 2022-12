Zadarska Gradska uprava organizirala je doček Vatrenih na Forumu danas u 16 sati, gdje će osvajanje brončane medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu sa Zadranima proslaviti Dominik Livaković i Martin Erlić, no ne i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji se ispričao zbog drugih obaveza.

"Nažalost, kapetan Luka Modrić se ispričao, imao je let i obveze koje nije mogao propustiti. No, sigurni smo da će poruke i lijepe želje s Foruma doći i do njega", izjavio je pročelnik Ureda zadarskog gradonačelnika Ante Ćurković.

Program na Forumu ispred crkve sv. Marije počeo je u 16 sati, a u glazbenom dijelu nastupit će Mladen Grdović i grupa Forum.

Lijepa poruka

A naš kapetan nije ostao dužan Zadranima, kojima je poslao emotivnu poruku putem videopoziva.

"Žao mi je da ne mogu biti danas s vama tu, ali će zato biti moji suigrači i obitelj. Želim vam da se lijepo provedete i hvala vam na velikoj podršci tijekom cijelog turnira, ali i uvijek. Priredite lijep doček Dominiku i Martinu jer su oni to zaslužili. Uživajte, a mi se vidimo nekom drugom prilikom u našem Zadru. Zadar je najbolji", rekao je Modrić.