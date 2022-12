Uoči susreta četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Brazila i Hrvatske koji je na rasporedu u petak, 9. prosinca, tu su utakmicu za američki ESPN najavili novinari i nogometni stručnjaci Gabriele Marcotti i Sam Borden.

"Zlatko Dalić zna da u vezi ima Marcela Brozovića, Matea Kovačića i Luku Modrića, iskusni trio sposoban držati loptu i tjerati protivnika da ga lovi. U pravu je i da nitko od brazilskih protivnika dosad nije pokušao igrati na posjed. To je jedan put do pobjede, koliko god težak bio", istaknuto je na početku.

Potom je bilo riječi o načinu na koji Vatreni dolaze do pobjede na Mundijalu, ali i o momčadi koja je sastavljena od veterana iz Rusije, ali i sjajnih novopridošlih igrača.

"Samo jedna od posljednjih osam utakmice Hrvatske na velikom turniru nije završila produžecima ili penalima (finale SP-a protiv Francuske 2018.). Hrvatska vas možda neće uvijek pobijediti, ali će vas sigurno dovesti do same granice: fizički, psihički i emocionalno. Dalićeva momčad ima veterane koji su izbacili Dansku, Rusiju i Englesku na prošlom SP-u te nekoliko novopridošlih igrača predvođenih impresivnim maskiranim braničem Joškom Gvardiolom. Kao što se inače slučaj s Hrvatskom, sljedeću generaciju obučavaju igrači koji su već u reprezentaciji. Ako je Dalić u pravu, u Brazilu neće biti puno slavljeničkog plesa", navodi ESPN.

Nakon toga je Marcotti posebno istaknuo ključnog veznjaka u našoj momčadi, Marcela Brozovića.

"Brozović povezuje dvije karakteristike koje se najviše cijene kod središnjeg veznog igrača: brzinu i kreativnost, plus ima statistiku koja ga podupire. Protiv Japana je pretrčao 16.7 kilometara i tako oborio rekord na svjetskim prvenstvima, koji je on postavio protiv Engleske prije četiri godine. On je i duboki razigravač Hrvatske i Intera. Poput playmakera u košarci, gotovo svaki napad u nekom trenutku ide preko njega. Samo su Francuz Aurelien Tchouaméni i Argentinac Rodrigo De Paul, od veznjaka koji su ostali na turniru, imali više dodavanja od Brozovića u otvorenoj igri. Pomaže mu što igra s Kovačićem i Modrićem, igračima sposobnim kontrolirati loptu. Činjenica je da će Brozović morati odraditi obrambeni dio protiv Brazila, što znači da je njegov posao još važniji. Neymar će biti u njegovoj zoni i to nikome nije zabavno, a tu su i Lucas Paqueta i Richarlison. Brozović će biti u centru zbivanja", smatra Marchetti, koji prognozira da će Brazila nakon produžetaka pobijediti 2:1.

""Modrić i suigrači imaju lukavost i hrabrost kako bi natjerali Brazil da pati, ali kvaliteta bi trebala pobijediti."

Pobjedu Brazila identičnim rezultatom, ali bez produžetaka, prognozira i Borden.

"Čudni rezultati postaju normalni na ovom Svjetskom prvenstvu, primamljivo je pomisliti da bi Hrvatska mogla pobijediti. S druge strane, Brazil je u dobroj formi. Hrvatskoj će biti teško boriti se s Brazilom", zaključio je.