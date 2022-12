Zadarska Gradska uprava organizira doček Vatrenih na Forumu danas u 16 sati, gdje će osvajanje brončane medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu sa Zadranima proslaviti Dominik Livaković i Martin Erlić, no ne i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji se ispričao zbog drugih obaveza.

"Nažalost, kapetan Luka Modrić se ispričao, imao je let i obveze koje nije mogao propustiti. No, sigurni smo da će poruke i lijepe želje s Foruma doći i do njega", izjavio je pročelnik Ureda zadarskog gradonačelnika Ante Ćurković.

Nogometaši u Zadar stižu oko 17.30, a na Forumu se očekuju u 18 sati. Zbog hladnoće neće biti otvorenog autobusa a u gradu će biti na snazi privremena regulacija prometa.

Program na Forumu ispred crkve sv. Marije počet će u 16 sati, a u glazbenom dijelu nastupit će Mladen Grdović i grupa Forum. Duje Stanišić i Ivica Sikirić Ićo.

Zbog očekivane gužve, policija moli građane da na doček Vatrenih ne dolaze osobnim vozilima, da koriste javni prijevoz ili da automobile parkiraju izvan grada.