Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) u razgovoru za FIFA+ kanal najavio je nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru te otkrio da se uskoro oprašta od reprezentacije. To je svojevrsna potvrda na glasine koje već neko vrijeme kruže...

'Reprezentacija je za mene nešto jako posebno'

"Svjestan sam da je kraj moje karijere sve bliže i SP u Kataru vjerojatno će biti moje zadnje natjecanje za Hrvatsku. Ljudi me često pitaju zašto i dalje igram za reprezentaciju umjesto da se fokusiram na klub. Reprezentacija je za mene nešto jako posebno, nema većeg gušta od toga nego igrati za svoju državu. Moj će oproštaj biti nevjerojatno težak", rekao je Modrić kako prenosi ESPN.

Nije poznato hoće li Modrić, koji ima 37 godina, otići odmah nakon turnira u Kataru. To će vjerojatno ovisiti o rezultatu, ali i dalje postoji solidna mogućnost da odigra završnicu Lige nacija, a možda i dio kvalifikacija za Euro 2024. No, ovo je ipak šok, očekivani... Dan kad Luka Modrić više neće nositi dres Hrvatske dogodit će se vrlo skoro, koliko god mi to ne bi htjeli...

Dosad bio pozivan 7 velikih puta

Modrić je dosad bio pozvan na sedam velikih turnira. Svoj prvi poziv, tada kao igrač koji se tek treba dokazati, dobio je od Cice Kranjčara za Svjetsko prvenstvo 2006. godine koje se igralo u Njemačkoj.

Nakon toga je kao neizostavan član prve ekipe vodio Hrvatsku na Eurima 2008., 2012. i 2016. godine te na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, a Mundijal 2010. ostao je jedini veliki turnir na koji se nije plasirao.

Kruna mu je bila 2018.

Naravno, krunu karijere doživio je u Rusiji 2018. godine. Odveo je Hrvatsku do svjetskog srebra, a taj pothvat pomogao mu je da osvoji Zlatnu loptu za tu kalendarsku godinu, što mu je najveće individualno priznanje u karijeri.

Luka Modrić ima 154 nastupa za Hrvatsku, po čemu je apsolutni rekorder. Zabio je i 23 gola, što mu je dovoljno za peto mjesto na listi, iza Davora Šukera, Ivana Perišića, Marija Mandžukića i Eduarda da Silve. Nedavno je potpisao ugovor s Realom, koji mu traje do ljeta 2023. godine.