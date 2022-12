U noći s ponedjeljka na utorak u Buenos Aires su sletjeli novi svjetski prvaci, nogometaši Argentine, koji su svojoj domovini donijeli treći naslov prvaka u povijesti.

Argentinska vlada utorak je proglasila državnim praznikom, a nogometaši su doletjeli zrakoplovom na kojem su se isticale slike dvojice nogometaša, Lionela Messija i Angela Di Marije, strijelaca triju pogodaka tijekom 120 minuta finala protiv Francuske.

Messi je proglašen najboljim igračem turnira, a podigao je i svoju prvu "Boginju". Stručni komentator i Svjetski prvak iz generacije 86' Jorge Valdano tvrdi da mu je Leo rekao da će igrati s 39 godina na idućem Mundijalu:

Nitko to nije napravio

"Kad kamere nisu bile uključene, Messi mi je rekao da će, ako u svom petom pokušaju osvoji naslov prvaka, ostati i na šestom. Rekao mi je da to nije napravio nijedan igrač u povijesti. Odgovorio sam da to nije moguće, a on je rekao: "Ako postanem svjetski prvak, igrat ću za Argentinu i na sljedećem prvenstvu."

Prvi naslov svjetskog prvaka Argentina je osvojila 1978. godine kada je i sama organizirala prvenstvo, a tadašnji junak je bio Mario Kempes. Drugo slavlje je ostvareno 1986. godine u Meksiku, a tada je apsolutni vođa Argentinaca bio Diego Armando Maradona.

Potom su Argentinci čekali treći naslov sve do 2022. godine i prvenstva koje je organizirao Katar. Sada se slave Lionel Messi i društvo.