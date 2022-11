Kylian Mbappé sigurno je jedan od najboljih nogometaša današnjice. Francuski napadač igra sjajno u dresu PSG-a, a sa svojom zemljom će pokušati obraniti naslov svjetskih prvaka, koji su, svi se dobro sjećamo, osvojili pobijedivši Hrvatsku 4:2 u finalu.

Ovog ljeta u nogometnim krugovima najviše se pričalo upravo o Mbappéu te su mnogi mislili kako će Francuz napustiti PSG i preseliti u Real Madrid. Na iznenađenje svih, odlučio je ostati u Parizu, ali se potrudio da si ne zatvori vrata Kraljevskog kluba. Bilo je puno nagađanja o cijeloj situaciji, a sada je Mbappé napokon progovorio o odlasku/ostanku iz PSG-a.

U razgovoru sa Sports Illustrated je otkrio kako ga je zvao predsjednik Francuske Emmanuel Macron kako bi ga uvjerio da ostane u PSG-u.

Skoro je odustao od Francuske

"Macron me zvao i rekao: 'Znam da želiš otići, ali volio bi da znaš koliko je važno da ostaneš u Francuskoj. Volio bi da nas ne napuštaš. I ovdje imaš šansu ispisati povijest'. Bilo mi je drago što me zvao i bio sam iznenađen jer je predsjednik sve pratio", počeo je.

Otkrio je i jednu šokantnu informaciju. Naime, razmišljao je o tome da završi svoju reprezentativnu karijeru prošlog ljeta kada je Francuska ispala s Eura u osmini finala. Bio je to šok za sve, a francuski nogometaši su se našli na žestokom udaru javnosti.

"Razmišljao sam o tome najozbiljnije. Nisam htio igrati za narod koji me naziva majmunom. Odlučio sam da neću igrati, ali ljudi oko mene su me uvjerili da to ne radim zbog takvih pojedinaca. Najteže mi je bilo što sam promašio taj penal protiv Švicarske, ali nisam zaslužio da me netko vrijeđa na rasnoj osnovi zbog toga. Taj val mržnje bio je pun rasizma i to me povrijedilo", otkriva Mbappé.

Potom je zaključio kako Francuska ima veliku priliku obraniti naslov iz Rusije, iako to nije ista momčad kao prije četiri godine.

"Ovo je nova Francuska i zato nisam odustao od reprezentacije. Ovo je poruka za sve mlade ljude da nikada ne odustaju i bez obzira na svet te užasne uvrede. Vaš uspjeh je njima najgori. Idemo u Katar i pokušat ćemo obraniti titulu prvaka, imamo odličnu momčad i to moramo ponovno pokazati", zaključio je.