Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić četvrti put izborio je plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije Obale Bjelokosti, Alžira i Japana sada je kao izbornik na smotru najboljih reprezentacija svijeta odveo i Maroko.

No, s Marokom je, za razliku od spomenutih, Vaha do Mundijala došao na uvjerljiv način. Halilhodžić je ostvario veliki podvig i upisao se u nogometnu povijest, jer je s četiri različite nacionalne nogometne reprezentacije izborio nastup na završnom turniru najboljih momčadi svijeta iz četiri pokušaja.

Nema sreće

Nažalost, Vaha nema sreće sa Svjetskim prvenstvima. Od svih ekipa koje je uveo na Mundijal, samo je s jednom tamo i nastupio, s Alžirom, dok je sa svim ostalima raskinuo suradnju u kratkom periodu od završetka kvalifikacija i početka SP-a.

To bi mu se moglo dogoditi i sada, kada je uveo Maroko na SP i to u zanimljivu skupinu s Hrvatskom, koju dobro poznaje, Belgijom i Kanadom. Maroko je označen kao "nagazna mina" skupine, dakle ima realne šanse proći. No, moguće bez Vahe.

Naime, marokanski mediji već neko vrijeme pišu da je Vaha bivši. Marokanci mu zamjeraju što u reprezentaciju nisu ponajbolji pojedinci: Hakim Ziyech, Abderrazak Hamdallah i Noussair Mazraoui.

Iz Saveza su sada reagirali i poručili da je Halilhodžić i dalje na klupi.

Dolazi 'Mali Mourinho'?

"Želimo demantirati informacije koje su objavili pojedini mediji o tome da je gospodin Halilhodžić dobio otkaz. Želimo jasno reći da to nije istina i da je on i dalje izbornik naše reprezentacije. Nismo imali nikakav sastanak s njim jer je on i dalje na odmoru i vratit će se u Maroko tijekom tjedna", poručili su .

Mnogi pak misle da ovo priopćenje ništa ne znači ništa i da će sigurno uskoro doći do prekida suradnje. Kao njegovog nasljednika marokanski mediji ističu portugalskog stručnjaka Andre Villasa Boasa. On je karijeru počeo u Portugalu, a bio je na klupi Chelseaja, Intera, Tottenhama i Zenita. Radio je i u kineskom Shanghaiju, a posljednji angažman imao je u Marseilleu.

Odlazak Vahe mogao bi biti veliki problem za Hrvatsku jer to znači povratak triju najjačih Marokanaca u reprezentaciju potencijalno su vrlo loše vijesti za Hrvatsku jer Maroko ionako ima ponešto opasnih igrača, a s njima bi bili znatno jači i opasniji.