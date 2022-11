Hrvatska nogometna reprezentacija je u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu odigrala 0:0 s Marokom. Hrvatska danas nije odigrala najbolje i na svojoj razini, a prolazak skupine morat će tražiti u preostale dvije utakmice protiv Kanade i Belgije.

FIFA je za igrača utakmica proglasila Luku Modrića koji je bio najbolji pojedinac kod Vatrenih. On je, prema Sofascoreu, najbolje ocijenjen od svih igrača u veznom redu i napadu te je za svoj nastup dobio ocjenu 7,1. No, statistički podaci, ali i dojam nakon utakmice pokazuju da je Modrić igrao daleko od gola te se morao spuštati skroz do obrane po loptu.

Marokanci su u osam navrata pucali po golu, od toga su dva udarca išla u okvir vrata, dok je Hrvatska zapucala svega pet puta, od toga dva u okvir gola. U ostalim segmentima Vatreni su zbilja bili bolji; imali su više dodavanja, kornera, jedina prava prilika bila je ona Nikole Vlašića.

Sumnjiva situacija

Ta se situacija dogodila u prvom dijelu susreta, kada je Borna Sosa lijepo ubacio, a Vlašićev pokušaj je obranio Bono. Lopta se potom odbila u ruku Sofyana Amrabata. Igranje rukom bilo je očito, ali penala nije bilo. Oko sokolovo, Marijo Strahonja tvrdi da je to bila prava odluka suca.

"Svi bismo mi htjeli da je ovo penal, ali nije. Lopta ga je pogodila u ruku iz velike blizine. Ruka mu je bila u prirodnom položaju i nije kažnjiva, a nakon što je loptu dirao rukom, nije bilo nikoga od naših igrača koji bi loptu pospremio u mrežu", pojasnio je.

Situaciju pogledajte OVDJE.

"Znamo sa sigurnošću da ne možemo ni ispasti ni proći dalje prije zadnjeg kola. Moguće je da ćemo protiv Belgije morati uzeti 'nešto'. Najviše bi nam sad odgovarale dvije pobjede Belgije, po mogućnosti sa što većom razlikom. Protiv Kanade moramo na pobjedu jer čekanja više nema", objasnio je situaciju u našoj skupini profesor sportske ekonomije Tomislav Globan.