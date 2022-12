Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utorak očekuje najvažnija utakmica na Svjetskom prvenstvu, okršaj s Argentinom u polufinalu, a dan uoči tog susreta legendarni bivši reprezentativac i jedan od ključnih igrača momčadi koja je prije četiri godine u Rusiji osvojila srebro, Ivan Rakitić, dao je intervju za RTL.

Rakitić je razgovarao s RTL-ovim Antonijom Vuksanovićem i objasnio mu je kako vidi nastup Vatrenih na Mundijalu.

"Nije lako biti u ovoj ulozi navijača. Lijepo je vidjeti na što je Hrvatska sposobna napraviti rezultat. Svi navijamo i svi živimo kao jedno. Nije realno da je Hrvatska opet ovdje. Velike čestitke dečkima i neka odu do kraja", rekao je Rakitić na početku pa objasnio kako je doživio raspucavanje jedanaesteraca protiv Brazila i pobjedu Vatrenih:

"Bio sam siguran da će naši zabiti i samo sam čekao da Livi ponovi što je već napravio. Više nije iznenađenje da Hrvatska dobije Brazil i te bitne reprezentacije. Moramo biti samopouzdaniji i uvjereni da je Hrvatska moćna. Ne znam kakva je ta FIFA ljestvica, no ako Hrvatska nije među prve tri reprezentacije nešto je s tim bodovima naopako."

Rakitić je prije četiri godine, u Rusiji, bio taj koji je u najvažnijem trenutku uzimao loptu i u raspucavanju pucao odlučujući penal, a sada je objasnio kakav je to osjećaj i kako mu je gledati raspucavanje preko televizije.

"Ja volim biti tu, volim u tom trenutku uzeti loptu. Gledati na televiziji je ludo. Gledaš utakmicu, skačeš, pa se ljutiš, a ne možeš ništa napraviti. To je najgore, ne znam koliko godina izgubimo u tim trenutcima. ali kad Livi to obrani, ta radost, ta sreća to je nešto neopisivo", poručio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.