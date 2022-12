JAVIO SE IZ DOHE / Legendarni Dražen Ladić progovorio o okršaju s Brazilcima i oduševio: 'Da Hrvati biraju, više bi ih odabralo Brazil, nego HDZ 90-ih...'

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković bio je junak pobjede Vatrenih nad Japanom u osmini finala Svjetskog prvenstva. Nakon regularnog dijela utakmice i produžetaka nije bilo golova, a "Livi" je u raspucavanju jedanaesterca obranio čak tri udarca s bijele točke i donio Vatrenima veliku pobjedu. "Definitivno se veliki rezultat ne može napraviti bez dobrih obrana vratara, ne samo u nogometu, nego i drugim momčadskim sportovima koji se igraju na gol i loptu. Mi imamo sreću i kvalitetu, a to se pokazalo i u Rusiji i u Katru, da imamo vratare na koje se zaista možemo osloniti. Iako nismo ponekad zadovoljni, umjetnički dojam nije najbolji, ali je itekako učinkovito", rekao je u razgovoru za RTL legendarni hrvatski vratar i "jedinica" brončanih Vatrenih, a sada član stručnog stožera reprezentacije. Potom se Ladić osvrnuo i na to što je Livaković u nekim trenucima bio osporavan u reprezentaciji. "Ne vidim razloga da bi trebao biti osporavan, ali mi smo takvi. U svakoj sitnici tražimo razlog, uzrok tome. Ne trudimo se gledati, pogotovo ja, puno više pozitivnih stvari, ali nas ti pojedinci, momci razuvjere da zaista imaju tu kvalitetu i u pravo vrijeme. Liv je pokazao jučer i sve su tri utakmice bile dobre, umjetnički možda ne najbolje, ali mi smo u tri utakmice primili jedan gol. I protiv Japana nismo imali zgoditke, a kod Japana vidjeli smo i protiv Njemačke i Španjolske, njihov izvedbe nisu mačji kašalj. Možemo biti zadovoljni. I u Rusiji nije bilo u startu mišljenje da smo top, ali...", rekao je Ladić pa se na kraju osvrnuo na sljedeći ispit, okršaj s goropadnim Brazilom u četvrtfinalu: "Definitivno svemirci nisu, vidjeli ih nismo, a Brazil gledamo... Mislim da moramo biti jako veseli što imamo čast i priliku igrati protiv Brazila. Da ovog trenutka ponudite ovih sedam reprezentacija da budu na stolu da Hrvati na biraju, mislim da bi veći postotak nego je HDZ dobio izbore 90-oh odabrali Brazil. Imamo priliku u petak igrati protiv njih. Definitivno neće biti lako, trebat će biti ozbiljnije nego do sad, spremni smo i imamo potencijala nesumnjivo. Parirati njima 90, možda 1220 minuta nije lako, ali da se igrati protiv njih". Više pogledajte u videu.