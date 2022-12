Legendarni Brazilac Etto povodom današnje utakmice Brazila i Hrvatske od 16 sati u četvrtfinalu, dao je veliki intervju za brazilski ESPN.

U Dinamo je stigao 2005. godine i ostao čak sedam sezona, a svom razdoblju je u zagrebačkom klubu je igrao s brojnim današnjim reprezentativcima, kao i Lukom Modrićem:

"Zajedno smo započeli pripreme, ali jedva je igrao jer je momčad bila zaista dobra. Već se tada vidjelo da ima kvalitetu, ali nisam mogao zamisliti da će ostvariti ovako fantastičnu karijeru. Već tada je znao odigrati trivelu. Bilo je vrlo lako igrati s njim, nije me morao ni pogledati, a znao je gdje mi treba dodati", priča i nastavlja:

Modrićeva spačka

Nikad se nije skrivao u utakmicama, igrao je isto, bez obzira na to tko je protivnik. Zaista sam sretan zbog svega što je postigao. Svakog ljeta kad s obitelji dođe u Hrvatsku, nađemo se, pričamo o vremenu u Dinamu i smijemo se", tvrdi Etto koji kaže da mu je Modrić zaslužan za prilagodbu:

"U to smo vrijeme bili samci, a kako je Eduardo da Silva bio oženjen, izlazio sam s Hrvatima, s portugalsko-hrvatskim rječnikom pri ruci. Zamislite kako mi je bilo razgovarati s djevojkama. Morao sam otvarati rječnik i nalaziti riječi i slagati ih. Bilo je j**eno teško", priča i nastavlja

"Jednom me Modrić naučio frazu na hrvatskom koju trebam reći djevojci. Pitao sam ga je li ozbiljan, a on mi je rekao da mu vjerujem. Ali djevojka se naljutila, okrenula i otišla. On i Ćorluka umirali su od smijeha. Onda sam joj rekao da me Luka to naučio i pitao je što sam joj zapravo rekao. Ispostavilo se da sam joj rekao da je jako loše odjevena."

'Kovačića sam tjerao da mi vodu nosi'

Imao je angedote i za Matea Kovačića:

"Postoji fotografija s finala Kupa protiv Hajduka na kojoj sam pokraj trofeja uz dvojicu dječaka, jednog u Hajdukovom dresu i jednog u Dinamovom, koji je bio Kovačić. Kad je ušao u prvu momčad, gnjavio sam ga i stalno ga tjerao da mi donosi vodu. To se tako radi kad dođeš iz juniora, moraš poštovati starije", nasmijao se Etto.

Što se tiče nastupa za hrvatsku reprezentaciju pod vodstvom Slavena Bilića, Etto je bio direktan: "Tadašnji izbornik bio je iz Splita i nikad me nije pozvao zbog rivalstva s Dinamom."